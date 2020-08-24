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鑽研大數據科技人權立法　新北警長陳檡文獲法學碩士殊榮

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▲ 遠見民新北治安滿意度六都第一 警長陳檡文：貫徹「通報快、到場處置快、移送結案快」。（圖／新北市警察局提供）

▲ 鑽研大數據科技人權立法，新北警長陳檡文獲法學碩士殊榮。（圖／新北市警察局提供）

記者郭世賢／新北報導

現代大數據、人工智慧科技日新月異，相對犯罪手法也不斷翻新，即所謂道高一尺魔高一丈，有鑒於此主政新北市犯罪偵查的警察局長陳檡文，認為傳統偵查方式與制度已難因應，所以建置科技警力及立法的研究及推動事刻不容緩，所以與東吳大學教授張紹斌討論後，為提升本職學能，毅然而然投入東吳法律系碩士班研讀並研究。

新北市警察局長陳檡文研究的論文是《智慧科技應用於警政勤務之法律問題研究》，他向《ETtoday新聞雲》記者透露，說明研究的主要內容為「110 指管偵監系統整合」、「智能監控技術」、「大數據應用於犯罪偵防與隱私權問題」、「科技執法與個人隱私之衝突」等分析，都是透過目前所發生的刑事案件偵查時，探討科技執法與人權間的平衡。

2020年在新冠肺炎衝擊全世界，新北市人口高達400多萬，是此次防疫重中之重，無論隔離或檢疫人數都遠超過其他縣市，而有效釐清確診者的接觸史、掌握隔離者的行蹤，成功防堵疫情可能的破口，就是透過科技偵查的手法，如手機定位及網路交易資料等大數據運算過濾，最吃力的莫過於警察局，也發生民眾個資保護的討論。也因此激勵了陳檡文，提昇科技偵查手法是保護民眾的重要利器，於是在公務奔波之餘，更積極研讀相關文獻，在2020年7月18日順利通過東吳大學法學碩士口試。

陳檡文的指導教授張紹斌也是知名的前主任檢察官，因為二人以長期從事犯罪偵防工作的經驗相互交流，有感於現代網路科技犯罪手法日新月異，一起投入研究勤務執行的問題；陳檡文在學習的過程期間，不僅深入瞭解科技時代法律訴訟制度知識的變化，也以法律人的角度，跳脫警政偵查執法人員一相情願的思維模式與性格，以保障人權為前提，發揮智慧科技打擊犯罪，達到保護更多民眾及符合訴訟程序的警察任務。

東吳大學法律系是台灣極少數需要念5年的法律系，以扎實、豐富、符合時勢為名，而該校法學碩士班的課務，要求更為嚴格，陳檡文在公忙之餘，為能保障更多民眾及人權，在此刻畢業可謂心繫警務。他說，為了證據力，科技執法是新時代重要的利器，但也因為網路的發達更是需要兼顧個資與人權間的平衡。

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