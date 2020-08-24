新北市立圖書館導入智慧選書系統　讓孩子「Smart Reading慧讀，會讀」

▲ 新北市立圖書館24日下午與臺灣師範大學副校長宋曜廷帶領的「Smart Reading慧讀，會讀」團隊簽訂合作協議。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

未來，在圖書館幫助孩子挑選合適的書籍更容易了！新北市立圖書館24日下午與臺灣師範大學宋曜廷副校長帶領的「Smart Reading慧讀，會讀」團隊簽訂合作協議，日後在圖書館館藏查詢系統上，針對從學齡前到青少年之圖書，將清楚的標示適合讀者閱讀的年級與程度（SR值），家長可從裡頭為孩子挑選合適之書單，能更配合學童程度培養孩子閱讀的興趣。

新北市立圖書館2020年首次與臺灣師範大學「SmartReading適性閱讀」系統合作，利用文本的可讀性模型（CRIE），為館藏書籍分析難易度，未來讀者在上網查詢館藏書籍的同時，也可以直接看見圖書難易度分級註記，依據孩子之年齡與閱讀程度推薦合適書單，不僅能增加家長選擇圖書的效率，更能提供更適合的書籍，提升孩童閱讀興趣與學習成效，幫助孩子「適性閱讀」。

新北市立圖書館表示，本次導入與臺師大合作的「Smart Reading慧讀，會讀」系統，將可提供客觀圖書分級評比，協助家長瞭解圖書館館藏的適讀年齡與程度，減少家長主觀判斷、猜測書籍內容的時間，透過此套智慧系統能更精準、有效率的掌握孩子的閱讀能力，是讀者的一大福音，也將增加各項圖書館資源使用效率。

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▲ 臺灣師範大學副校長宋曜廷（左）、新北市立圖書館館長王錦華（右）。