長榮3兄弟奪權黑幕曝光！老三張國政連襟160萬買兇　假車禍、開辣椒槍恐嚇3董事

▲長榮兄弟爭奪經營權，三子張國政的連襟涉嫌買凶恐嚇、傷害董事遭起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

長榮集團創辦人張榮發去世後，家族二代爭奪經營權角力不斷，還發生公司董事、老臣遭人射擊辣椒槍、黑道跟監、甚至收到「不配合就放火」的恐嚇電話，檢警追查發現，竟是長榮三子張國政的連襟謝國獻，花了160萬元代價找人行兇，台北地檢署25日依教唆傷害等罪起訴謝等11人。

張榮發2016年過世，大房的3個兒子為了爭產而分成2派，其中「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦及老臣柯麗卿、戴錦銓等人，「弟弟派」是張國明、張國政等人，雙方多次在董事會上交手的同時，長榮國際董事長柯麗卿卻在2018年12月11日，剛坐上公司車離家不久，遭人以假車禍方式擋下，對方還趁司機開窗時，朝柯射擊辣椒槍，柯被馬上被送到公司醫務室治療，缺席當天董事會。

▲長榮董事長柯麗卿曾遭不明人士製造假車禍攔下後射擊辣椒槍。（資料照／記者湯興漢攝）

隔年、2019年初，長榮國際董事會前夕，總經理兼股東戴錦銓接獲保全通知，有陌生人詢問他的座車位置，住處也有公告稱出現陌生男子進入地下室停車場，戴懷疑自己遭跟蹤；另外張榮發基金會董事長鍾德美也接到陌生電話，對方要求她不可出席股東會，「不配合就放火」。

檢警獲報後，循線找到跟監、打電話、開辣椒槍的人，追查發現竟是謝國獻，疑似為了幫姊夫張國政取得長榮董事會表決優勢，所以找人阻撓柯麗卿等人出席會議，涉嫌教唆傷害、恐嚇等多項罪名。

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