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獨／10歲童學柔道遇魔鬼教練！全大運金牌亮「4刑具」：自己選一樣...下秒狂揍

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記者邱中岳／台北報導

桃園1名男童報名參加柔道社團，但是卻慘被曾奪下全大運角力金牌的代課教練持木棒毒打，金牌教練甚至還將男童帶進小房間，拿出鋁棒、木棍甚至竹劍等4樣「刑具」，向男童表示「自己選一樣」，最後男童慘被「教訓」，造成屁股以及手臂大片瘀青，氣得家屬提告。

徐姓母親表示，因10歲的愛子凱凱（化名）從小有氣喘問題，所以才讓他去學習柔道鍛鍊身體，原本都是1名薛姓教練負責指導，但因薛姓教練帶隊北上比賽，改由代課的邱姓教練上課。

▲▼10歲男童遭柔道教練持木板痛打，屁股整個被打瘀青紅腫，家長看了憤而提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲10歲男童遭柔道教練持木板痛打，屁股整個被打瘀青紅腫，家長看了憤而提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

18日上課時，凱凱因為玩手機遭學長制止沒收，被要求到旁邊跪坐反省，邱姓老師進來得知係因玩手機遭懲罰，於是拿起木板當其他小朋友的面打了凱凱5下屁股。

事後還檢查凱凱水壺，發現感冒的凱凱裝冰水，但凱凱辯稱「我感冒好了」，讓老師以為是在騙人，所以又持木板教訓凱凱，並要求凱凱返家寫1百字的悔過書。

▲▼10歲男童遭柔道教練持木板痛打，屁股整個被打瘀青紅腫，家長看了憤而提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲10歲男童遭柔道教練持木板痛打，最後還讓男童自己選擇處罰刑具。（圖／記者邱中岳翻攝）

19日上課時，邱姓教練發現凱凱僅寫了60字，突然說「少一個字打一下」，所以又持木板當著3個學童的面打了凱凱約20下的屁股，更直言「到小房間去，這樣比較好打」，將凱凱帶進小房間後，更變本加厲越打越大力。

邱姓教練要求凱凱返家後再重寫一遍，但因徐母帶凱凱去醫院複診，所以徐母並不知情要寫悔過書，而凱凱看完醫生吃了藥後，也忘了自己要寫悔過書，於是20日上課交不出來。

邱姓教練大為光火，要求凱凱接受1百下的懲罰，並拿了木板又在學生面前打了50下，此時薛姓教練正好返回道館，告知邱教練不要再打了，要求其把凱凱帶到小房間「好好說」。

▲▼徐母表示小朋友犯錯是要教，但是被打成這樣實在無法忍受。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲徐母表示小朋友犯錯是要教，但是被打成這樣實在無法忍受。（圖／記者邱中岳翻攝）

但邱教練非但不聽，到小房間後卻打得更大力，最後還拿出2支鋁棒、竹劍、木板以及木棍，要凱凱自己選一樣，最後每一樣武器都重擊在凱凱手臂以及屁股。

凱凱返家後脫衣洗澡，母親發現凱凱屁股整個瘀青紅腫，手臂上有都有瘀青的痕跡，忍不住落淚表示，「小朋友做錯事該打該罰，但是沒必要將人往死裡打」，氣得對邱姓教練提出告訴。

凱凱母親則表示，第一天老師打來說凱凱說謊有打他，母親也相當認同做錯就該罰，但是第二天悔過書少了字要打人，還打得更嚴重，直到第三天「還讓小朋友選武器」，實在令人感到憤怒。

▲▼曾勇奪全國大學運動會角力金牌的邱姓教練（中），竟拿出4刑具要男童自己挑，讓家長根本受不了。（圖／畫面翻攝北市大技擊運動學系臉書）

▲曾勇奪全國大學運動會角力金牌的邱姓教練（中），竟拿出4刑具要男童自己挑。（圖／翻攝北市大技擊運動學系臉書）

邱姓教練對此則表示相當抱歉，因為自己剛畢業出來執教，所以對於輕重拿捏不好，也想親自到凱凱家中道歉，未來也表示不會在參與任何的教育活動，也願意接受法律審理結果。

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