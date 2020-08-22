麻吉變情敵搶走女友！刀槍強押凌虐狂打4hrs　他死命逃摔斷雙腿

▲桃園市鄭姓男子懷疑黃姓友人爭搶女友，夥同2名友人分持菜刀與空氣槍強押黃男痛毆，黃趁機脫逃時摔斷雙腿又慘遭拘禁4小時凌虐才獲釋。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子發現女友移情別戀，懷疑黃姓友人介入，今年6月間夥同傅姓、陳姓女子等人以菜刀、空氣槍在楊梅區黃男住處將其強押上車至新竹縣偏僻樹林，黃下車就企圖脫逃但不慎摔斷雙腿，再度被鄭等人逮住，以榔頭、菜刀與竹子將黃痛毆一頓，控制行動近4小時，期間還搶走其手機與家門遙控器，事後才將黃送醫治療；桃檢偵結將鄭、傅與陳女等人依強盜、妨害自由與傷害等罪嫌提起公訴。

警檢調查，29歲的鄭姓男子懷疑黃姓男子介入他與女友之間感情，今年6月28日下午1時許，邀集30歲傅姓男子開車前往楊梅區黃男住處談判，雙方發生爭執，鄭男手持菜刀、傅男亮出不具殺傷力之空氣槍將黃強押上車，傅再打電話邀陳姓女友助陣，3人將黃男強押至新竹縣寶山鄉偏僻樹林，黃一下車就企圖逃逸，但脫逃之際不慎摔斷雙腿，3人以菜刀、榔頭與竹子圍毆狂砍黃男，導致頭部、臉部、四肢與腹部等處撕裂傷，其中腹部有深度撕裂傷最為嚴重。

鄭等人要求黃交付手機與住家大門遙控器，黃男擔心繼續受害交付，3人持續拘禁與控制黃行動近4小時，才將黃載至新竹市馬偕醫院急診室口處釋放，案經黃向桃園市警局報案提告。

檢警偵訊訊時，3人均否認涉及強盜罪，鄭男辯稱手機、遙控器都是黃自願繳出，鄭等3人僅坦承有傷害、剝奪行動自由之事實；黃男則指稱，鄭、傅分別拿菜刀、榔頭朝其頭部等處猛砍攻擊，警方則提供黃男住家與醫院監視器畫面拍下黃遭強押與釋放畫面。

檢方認為，黃男傷勢非致命，雙腳骨折則是自己脫逃時造成，案發時雙方談判，難認鄭等人有殺人犯意，檢方偵結，依妨害自由、傷害等罪嫌起訴傅男與陳女，鄭男則依強盜、妨害自由與傷害提起公訴。

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