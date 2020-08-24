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傷害和解案「20輛車包圍派出所」　枋寮警出動快打強勢驅離

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▲屏東縣枋寮警方出動快打部隊要求派出所外聚集自小客車離去 。（圖／翻拍畫面）

▲屏東縣枋寮警方出動快打部隊要求派出所外聚集自小客車離去 。（圖／翻拍畫面，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局石光派出所22日晚原意受理民眾一件傷害案，但報案人臨時表示欲和解，其中一方友人駕駛約20輛自小客車在派出所外聚集，警方獲報告誡自小客車離去，有網友將過程po上網，引來民眾熱議。枋寮警方24日表示，先前雙方發生打架，但未報案，警方將進行調查，依法處理。

▲屏東縣枋寮警方出動快打部隊要求派出所外聚集自小客車離去 。（圖／翻拍畫面）

▲枋寮警分局副分局長林志霖說明當晚處理情形。

地方社群網站24日早上po上一段影片，指「22日晚上因金錢糾紛集結討公道，高屏地區近百輛轎車聚集，還引起警方關心介入，該店店長以及約20多輛轎車跟去派出所協助警方瞭解狀況，其餘車輛則解散未跟隨，至於起因是金錢糾紛所引起，當晚並未發生衝突」。

由於案發地點標示在佳冬鄉，屬於枋寮警分局轄區，枋寮警方對此表示，22日晚，有一位當事人，先前和另一方發生打架受傷，原欲派出所製作筆錄，控告對方涉嫌傷害罪嫌，後來又表示願意和對方和解。

其中一方約有20餘輛自小客車前往聲援當事人，經警方出動快打現場員警當場予以告誡後離去。現場並未有網傳百餘部車輛聚集情事，也未有衝突或有重量級人物參與情事。

警方強調，先前發生、未報案雙方鬥毆事件，警方已積極偵辦，傳訊相關當事人到案，訊後會依社會秩序維護法及刑法149、150條送辦。

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