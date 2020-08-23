士官受訓遭同學揮拳下巴骨折　主管認定「互毆」記過逼和解！父痛斥：軍隊爛了

記者李忠憲／南投報導

空軍志願役張姓男下士日前在高雄受訓，遭高姓同學挑釁並拳腳相向，將他左下巴打到骨折。部隊楊姓隊長竟認定「互毆」，還記雙方2小過逼和解，更嚇稱「原部隊再記1小過就不用當兵！」，張父怒斥軍方「這樣主管訓練部隊，國家軍隊就爛了！」，將申訴並找民代討公道。

▲高雄空軍技術學院巨輪校區傳出受訓學員遭打骨折，主官竟認定互毆記過還逼和解。（圖／翻攝Google Map）

南投21歲志願役張姓男下士剛分發到空軍清泉崗基地不久，7月下旬到高雄空軍技術學院巨輪校區受訓3周。本月4日中午，張男遭高姓同學打到左臉下巴骨折，自己忍痛在當晚放風時到附近骨科就診，醫師一摸就知道有問題，照X光發現下顎已閉鎖性骨折，需要開刀。

▲▼張姓下士遭同學打到左下巴骨折（紅圈處），經開刀後恢復狀況良好。（圖／張先生提供）

張男電話聯繫父親沒通，立刻回報部隊主管楊姓隊長，豈知楊姓隊長沒進行調查，竟認定是雙方互毆，要他回部隊強逼和解，2人均記2小過。張父得知後，隔日立刻南下，在結訓後將兒子帶到台中國軍803醫院住院開刀，所幸恢復狀況良好。

張父表示，當天中午，兒子與高姓同學發生口角，對方嗆他「腦子都沒在動」、「那麼笨有啥屁用」。他原以為只是鬥鬥嘴，回嘴說，「不要自以為是，覺得自己很厲害」、「不要生氣啦！我們又沒什麼？」對方卻持續挑釁。兒子不理會，坐在椅子上，高男竟朝他右後側飛踢他右臉，再嗆「你不爽？我這給你打！」接著再猛力揮右拳打張男左臉頰，兒子臉頰十分疼痛，剛好上課鈴聲響，才結束紛爭。

▲張姓下士受訓遭同學打到左下巴骨折，主官竟認定互毆，記2小過逼和解。（圖／張先生提供）

他接著說，第一時間沒接到兒子電話，事後得知狀況後十分不捨並自責。兒子被打到骨折，根本沒還手，受訓部隊長官不明事理，沒做任何調查，就直接判定是互毆。他南下到部隊了解狀況，軍方竟說認定互毆經過學員生評議會討論通過，如不服在收到通知後可申訴。楊姓隊長竟還嗆說，「先記2小過，再通知原部隊記1支小過，你就不用再當兵了」

張父質疑，楊姓隊長講出這樣的話到底是何意圖？這樣的主管訓練部隊，整個軍隊不就是非不分，整個都爛了！他說，高姓學員只要願意認錯道歉，並合理賠償，就不提出傷害告訴，但對於楊姓隊長的言行，除了收到懲處通知後一定申訴，還兒子公道外，將找立委協助，希望他能受到應有的懲處。

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