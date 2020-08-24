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穆川申「假女警M腿照」爆案外案！真男警PO證驗身參加「多人運動趴」

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快訊／讓假女警開M腿拍照　「穆川申」2萬元交保

▲蔡姓男子網po警察證賣情趣用品遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

情色攝影師穆川申（蔡姓男子）7月間在Twitter以「松山西口前」帳號，po出警察證件及裸女M字腿合成照，敘述1名女警向他購買情趣用品經過，外界原以為是穆川申用來促銷商品的噱頭假照，但台北地檢署檢察官調查發現，竟然是某男警為參加情色趴，把真的證件照傳給蔡男，全案今依妨害風化等罪前起訴蔡男。

穆川申2017年間，以藝術為名，在IG以化名「穆川申」貼出「7男戰6女群交趴」系列照片，因被查出共舉辦6場群交趴，參與男子要繳2000元到5000元，女子則可獲得1000元到2000元的車馬費，其餘都進到蔡男口袋，蔡男被依圖利使人性交或猥褻罪判刑10月、得易科罰金確定。

快訊／發女警M字腿照！「穆川申」慘了　真警上門逮人

▲蔡姓男子用「真男警」的警員證裝成「假女警」（圖／資料照）

沒想到前案才在2020年4月結束，蔡男又在7月間，在Twitter以「松山西口前」帳號，發出新北市警察證件照、赤裸女子打開M字腿的合成照，並敘述跆拳道二級紅帶女警購買情趣用品的經過，女警還說「不管！我就想被意淫！」

警方獲報後立即展開調查，發現根本沒有該名女警，蔡男被依妨害風化、侮辱公署罪偵辦時，聲稱是為了刺激網友購買商品，用網友給的警政圖檔，加上修過圖的女子照片合成po網，但檢察官追查發現，警察證件是真的，來自於先前參加過群交趴的男警。

檢方查出，這名男警當時為了證明自己符合年紀、身材、身家背景等資格，所以傳了自己的警察證給蔡男，沒想到卻被蔡男拿來促銷情趣用品，間接導致參加群交趴的過往被曝光，檢察官最後依妨害風化罪嫌起訴蔡男。

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