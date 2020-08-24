她現身婚禮「仙氣洋裝＋長裙擺」美翻全場！　身分曝光慘被罵爆

▲網友在Reddit上貼文表示，一名女賓客參加婚禮，竟然身穿白色禮服。（圖／翻攝reddit）



記者吳美依／綜合報導

參加婚禮的服飾向來是一大穿搭難題，賓客必須在正式與低調之間找到完美平衡，千萬不能搶走新娘的風采。外國網友在美國電子布告欄Reddit上分享，一名女性賓客精心打扮，驚豔全場，但一身潔白洋裝卻讓人差點誤以為是新娘。貼文一出，立刻被網友砲轟實在「太不恰當」了。

根據網友臉書，一名女子身穿象牙白、綴滿花紋的典雅洋裝，長長的裙擺延伸到地面上。相片文字寫道，「這個女孩看起來絕對是華麗、令人驚豔的，可以用每一個完美的詞來形容。但她不是新娘。」

此篇貼文被Reddit用戶DBear423轉發，立刻引發熱議。200多名網友留言批評，這名賓客的穿著也「太不恰當」，「這是一套結婚禮服，甚至有拖尾裙擺（train）」、「她不可能不是在婚紗店買的……那是一套完整的婚紗。我有時候很想知道這些女人是怎麼想的？」

許多人表示，如果他們是新娘，一定會要求這名女賓客離開。一名網友指出，「她的男伴一定也是個『很有個性』的人」，否則早在出發前就會注意到女方穿著，並且建議換一套衣服，「完全活在自己世界的自私伴侶」。也有人懷疑貼文真實性，「難道她都沒有任何一位朋友暗示，雖然這件禮服很好看，但穿著目的不是這樣嗎？」

►蘭蔻「小黑瓶」快閃特賣！光速修復 一滴變嫩肌