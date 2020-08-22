餅錢26萬！女方延後婚期加碼「百萬聘金+1棟房」才嫁　他怒：乾脆入贅

▲原PO猶豫該不該結婚？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

礙於傳統觀念，不少長輩會收小聘跟餅錢，讓女兒風風光光嫁出去！不過一名男網友哀號，因疫情延後婚禮，女方家突然加碼聘金100萬，還要買一棟房才肯嫁女兒，氣得原PO大罵，乾脆入贅算了！文章曝光後，眾多網友也看不下去，直言女友態度是關鍵，「女友態度也理所當然的話...結了更精彩！」

一名準新郎在臉書《爆怨公社》表示，原訂4月舉辦婚禮，無奈因疫情衝擊，與女友協商延至12月才辦，但才短短幾個月時間，女方長輩態度180度大轉變。原PO無奈透露，去年提親時，岳父岳母只要求26萬喜餅錢，「其他大聘小聘不用」，當時原PO一度質疑餅錢太多，「雖然離譜也答應了...」

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直到今年2月左右，也就是疫情大爆發前夕，岳父岳母頻頻討26萬現金，理由是他們身上沒這麼多錢可先付餅錢，儘管感受不佳，原PO還是摸摸鼻子忍住，想著婚禮就剩2個月，二話不說直接秒轉帳給女友。

如今婚期延後，女方家認為26萬餅錢不夠，更然獅子大開口「1.要有一棟房子才結婚、2.聘金要給100萬」，才讓女兒嫁給原PO，畢竟一棟房跟100萬並非小數目，加上離12月婚禮也剩3個多月而已，原PO難以接受，「你X的，要不要乾脆男房給你們招算了？」

▲女方長輩堅持要求100萬聘金！（圖／ETtoday資料照）



神扯經歷曝光後，掀起大批網友幫忙出氣，「乾脆餅錢要回來，真的喜歡去登記吧」、「484女方不想嫁，所以才這樣」、「這太扯，你有錢有愛無所謂，但還是太扯，是賣女兒嗎」、「那嫁妝要求一台保時捷」、「新娘也是這樣要求嗎？還是新娘父母要求，我覺得這時候要看新娘的態度，畢竟走下半輩子的是新人夫婦，如果新娘也是這樣想的話，就請新郎再斟酌了」、「這種類似的事情經常聽到，方案有二，1不娶、2肚子搞大，換對方來拜託你娶她女兒」。