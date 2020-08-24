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川普再嗆！若拜登勝選「中國擁有美國」　不排除美中經濟脫鉤

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▲▼川普警告，總統選舉結果恐延後出爐。（圖／路透社）

▲美國總統川普警告，如果拜登當選「中國將會擁有美國」。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普11日曾說，如果拜登贏得11月大選，「中國將擁有美國」，到時美國人就要學習說中文。他23日受訪，再度批評拜登立場親中，「如果拜登當選，中國將會擁有我們的國家」，並且不排除與中國經濟脫鉤的可能性。

川普23日接受福斯電視台《下一次革命》（The Next Revolution）節目採訪，向主持人希爾頓（Steve Hilton）談及他對中國的強硬立場與舉措，「從來沒有人這樣對中國做過」，並進一步與拜登比較，「如果他當選，中國將會擁有我們的國家」。

川普宣稱，情報官員指出，北京將代表拜登干預大選，非常希望他敗選，直指「中國擁有拜登」。他也談到，拜登的兒子杭特（Hunter Biden）「沒有經驗、智慧或任何東西」，卻在烏克蘭與中國分別獲得數十萬美元與15億美元，「這太荒謬了」。

▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平在G20高峰會場邊會面。（圖／路透）

雖然美中1月簽署貿易戰協議，一度舒緩緊張局勢，但自從新冠肺炎疫情爆發，雙方關係降到冰點。川普說，在疫情爆發以前，兩國關係前所未有地好，「然後我們就遇到這種該死的情況」，導致協議「對我而言不再相同」。

川普說，美國不必與中國做生意，「沒有國家比中國更加剝削我們……我們損失了數十億、數千億美元，但我們從中國那裡什麼也沒得到」。他也提出完全切斷經濟關係的可能性，「如果他們不好好對待我們，我一定會這麼做」。

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