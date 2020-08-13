「和平分手」的前任寄喜帖！他9成機率會參加　網搖頭：浪費錢

▲原PO認為，和平分手的前任若寄喜帖，9成以上的機率會參加。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

能夠和舊情人好聚好散，之後還可以成為朋友，是一件非常不容易的事情，但若是對方寄喜帖來，會選擇參加還是回絕呢？有網友指出，雙方當初是和平分手，至今也都還是朋友，對方身邊也有不錯的伴侶，但如果對方發喜帖，「我應該九成以上的機率會去吧」，也好奇大家的想法如何，「你們會去嗎？」

原PO在PTT發文，「我應該九成以上的機率會去吧」。他回憶起當時，雙方是和平分手，也沒有因此討厭對方或是交惡，至今也都還有聯絡，「彼此之間也沒有友達以上的想法，而且她跟她的現任也過得很開心，我自己也活得好好的，也沒有藕斷絲連」，他忍不住詢問其他網友的意見。

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▲多數網友表示「不會參加」，分手後雙方就是陌生人。（圖／取自免費圖庫pixbay）



貼文一出後，大部分的網友都表示，沒有必要參加，「跟前任從來沒變成朋友過」、「不會去，太虐心」、「錢太多？前任等於跟你沒關係的陌生人」、「分手後別做朋友」、「不想給紅包，浪費」、「沒有必要引起對方伴侶可能的介意」、「前任在我心裡=逝者」、「我覺得會收到前任喜帖的人都很可疑」。

但也有少數網友認為，敢發就敢去，「他敢發喜帖，我就敢出席」、「會，分手後還是常在聚會上碰到，也各自有伴很多年了」、「因為是高中同學，就當參加高中同學會」、「會，已經華麗轉身了」、「帶我現任男友一起去」、「會阿，狂撩她的閨蜜，搞死她」。