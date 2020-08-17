惡母大鬧婚禮！狠嗆新娘「整容爛貨」　伴郎「神救援」奪麥趕出現場

▲一名新娘發文表示，自己的媽媽竟然大鬧婚禮。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

怎麼會有這種媽媽？國外一名網友日前在網路論壇上發文揭露親生母親在她婚禮上所做的惡劣行徑，隨即引發網友熱烈迴響。這名新娘表示，她的媽媽在婚禮上不斷嘲笑自己整容，不但污辱女兒外表，還語帶戲謔地諷刺新郎未來只能跟她擠在一間小公寓內，更大酸當事人是一件「損壞的物品」。據悉，這名不速之客馬上就被伴郎搶走麥克風，轟出婚禮現場。

根據《紐西蘭先驅報》報導，這名新娘2019年與男友共同步入人生的下一個階段，雖然平時她與母親的關係不甚良好，但她仍然邀請了母親參加自己的婚禮。誰知道這個決定卻成為一大夢魘。新娘說，她的母親在台上拿到麥克風後，便開始一連串的攻擊性發言，甚至沒有說出女兒的名字，從頭到尾都以「新娘」代稱。

▲新娘母親大嗆當事人，隨即遭人轟出現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



這名荒唐的母親面對賓客們說，「我很高興新娘找到一個不在意外表的男人，因為我不知道她為何會接受整形手術。」她還說，新娘永遠負擔不起好房子，希望新郎能夠容忍在一間破公寓生活，也幸好新郎在新娘被診斷出慢性病之前就跟她在一起了，不然一定不會跟她攜手共度一生。新娘表示，她的母親從很小的時候就會不停攻擊她的外表。

根據《福斯新聞》報導，正當新娘母親滔滔不絕地說著那些荒唐的言論時，所有賓客全都愣在那裡。新娘表示，她19歲時曾被一名男子騷擾了一年多，這起事件不但嚴重影響她的身心健康，新娘甚至因此休學。然而在婚禮上，她的母親卻提起這件事，並諷刺她是「損壞的物品」。

就在這時，一名伴郎衝上前去，搶走了新娘母親的麥克風，並將她轟出婚禮現場，新郎馬上將新娘帶到露台上喝酒調整心情，婚禮樂隊則是繼續演奏緩和現場氣氛。