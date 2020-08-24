陳其邁就職典禮場外不平靜　婦人突衝門口下跪哭喊：我女兒被霸凌！

▲陳其邁就職典禮外，婦人突然衝到門口跪下痛哭陳情。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄新任市長陳其邁24日上午9點在高雄市政府舉辦就職典禮，但場外卻不太平靜，有名穿黃上衣的婦人拿紙板上面貼了一A4紙來陳抗，還突然下跪哭喊，不斷說要跟新市長陳其邁陳情，要求教育局給她女兒一個公道，警方趕緊上前柔性勸導，並將婦人帶回派出所詢問，了解原因後報給教育局後續處理，婦人才離去。

根據了解，這名前來抗議的史姓婦人表示，她11歲的女兒就讀左營一家國小，和同學相處上出現問題、甚至發生打架紛爭，進而被同學排擠，到補習班還遭到其他孩子孤立，認為自己的孩子遭到霸凌，向教育局陳情但都沒有改善。

▲陳其邁就職典禮外，婦人突然衝到門口跪下痛哭陳情。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，教育局回應指出，這名家長上個月16日有陳情補習班違法經營，20日教育局隨即派人到班查察，補習班擁有兼做課照（安親）業務，這個月19日複查已經改善，教育局持續列管追蹤。

另外，針對史姓婦人陳情「陳姓教師有教唆學生排擠、孤立孩子的部分」，補習班指出，陳情人的孩子在補習班已經三年多的時間，並且在7月中旬離班，期間和同儕相處融洽，教育局將進一步釐清時間、地點、人物等資料做查處。

不過由於史姓婦人在陳其邁就職典禮外出現，她等到來賓離場時，突然衝到大門口，下跪大聲苦喊，突然的舉動引起附近民眾以及在場員警的關注，除了警方將人帶回安撫情緒，報請教育局之外，教育局長接受訪問時也承諾，會進一步介入調查，持續針對該案列管追蹤。

▲陳其邁就職典禮外，婦人突然衝到門口跪下痛哭陳情。（圖／記者黃子倩翻攝）

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