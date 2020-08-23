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昇恆昌頭份快閃特賣會　首日VIP擠爆會場！徐耀昌盼苗南、海線也要辦

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▲免稅商店昇恆昌23日起連續8天在苗栗舉辦「快閃特賣會」，開賣首日即湧入大批人潮，民眾表示有「偽出國」的感覺。（圖／記者黃孟珍攝）

▲免稅商店昇恆昌23日起連續8天在苗栗舉辦「快閃特賣會」，開賣首日即湧入大批人潮，民眾表示有「偽出國」的感覺。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

免稅商店昇恆昌來苗栗了！23日起一連8天在苗栗縣頭份市尚順廣場舉辦「快閃特賣會」，首日即湧入大批人潮搶便宜，縣長徐耀昌夫婦及多位縣議員，紛紛帶頭選購商品刺激消費，民眾開心說有「偽出國」的感覺；徐耀昌建議另在苗南地區加辦一場特賣會，方便在地鄉親就近以消費，業者表示正積極尋覓場地當中。

快閃特賣會首場活動開放時間為23日18：00至21：00；另自8月24日至30日每天12：00至21：00開放。23日下午5點不到，特賣會入口已大排長龍等候進場，會場展售琳琅滿目的商品，由於商品為免稅價格，有些甚至還有打折優惠，比免稅價格還要便宜，買氣熱絡。

▲▼縣長徐耀昌也帶頭選購商品刺激消費；徐還特地啟用一張全新信用卡，讓夫人蔡麗卿開心選購禮物。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼縣長徐耀昌也帶頭選購商品刺激消費；徐還特地啟用一張全新信用卡，讓夫人蔡麗卿開心選購禮物。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼縣長徐耀昌也帶頭選購商品刺激消費；徐還特地啟用一張全新信用卡，讓夫人蔡麗卿開心選購禮物。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣工策會籌設的工商咖啡館8月中旬開張時，昇恆昌公司副董事長吳秀光亦出席，分享苗栗招商突破9000億的豐碩成果，縣長徐耀昌感謝該公司一直以來對苗栗縣在地產業創新研發產品都相當支持，而頭份尚順集團也邀請這家免稅商品第一品牌，23日起在君樂飯店擧辦「快閃特賣會」，提升苗縣優質商品的銷售服務。

縣長徐耀昌建議昇恆昌副總經理潘翠宜，希望未來另在苗南甚至海線地區也開辦特賣會，回饋更多鄉親，讓更多民眾可以就近選購免稅商品。對此，潘翠宜表示，初步已規畫在苗栗地區開辦一場特賣會，目前正積極尋覓適合的地點當中。

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