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3萬元LG 55吋電視618元就買到　特力集團618推網購優惠

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▲特力集團推618網路平台促銷。（圖／特力提供）

▲特力集團推618網路平台促銷，祭出3萬元電視搶到折價券618元帶回家。（圖／特力提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

因應近期網購出現的「618大促」趨勢與疫情後預設的報復性消費，台灣居家通路特力旗下的「特力+購物網」，在6／18當天針對家電商品推出618元的超低價優惠，其中不乏知名家電品牌商品包括LG物聯網電視、Winix空氣清淨機、Panasonic除濕機等，以及居家用品WMF與Le Creuset萬元鍋款，只要眼明手快，就可以用618元搶購帶回家。

新冠肺炎疫情在台漸歇，消費人潮逐漸回籠，許多實體通路結合線上平台積極搶客，特力集團除在實體通路舉辦特賣會，看準618網購促銷話題，在旗下「特力+購物網」平台也針對家電與居家用品祭出限量搶購商品，要價5,390元的除濕機至35,900元的冷暖分離式冷氣，全都可用單一價618元搶購，民眾只要在特賣品上架時登入帳戶先進入「領券網址」，領取特惠券就有機會用618元結帳。

▲特力集團推618網路平台促銷。（圖／特力提供）

從6／18當天0時起至晚上11時，於特定整點將推出限量商品搶購活動，原價30,900元的LG 55型4K AI語音物聯網電視（55UN8100PWA）、要價12,900元的Winix空氣清淨機 ZERO-S（AZSU330-HWT）、市價5,390元的Panasonic 除濕機（F-Y12ES）、售價35,900元的禾聯HI/HO-GF41H 1-1變頻R32冷暖分離式冷氣、售價24,900元的禾聯485L 1級DC直流變頻雙門冰箱（HRE-B4822V），全都限量特價618元。

▲特力集團推618網路平台促銷。（圖／特力提供）▲特力集團推618網路平台促銷。（圖／特力提供）

▲（左）Winix空氣清淨機 ZERO-S；（右）Panasonic 除濕機。

▲特力集團推618網路平台促銷。（圖／特力提供）▲特力集團推618網路平台促銷。（圖／特力提供）

▲（左）禾聯HI/HO-GF41H 1-1變頻R32冷暖分離式冷氣；（右）禾聯485L 1級DC直流變頻雙門冰箱。

此外，還有要價15,800元的WMF Naturamic系列20cm調理鍋，以及價值18,400元的Le Creuset 新款圓形18公分鑄鐵鍋，也都在當天特定時段推出618元的搶購價。

▲特力集團推618網路平台促銷。（圖／特力提供）▲特力集團推618網路平台促銷。（圖／特力提供）

▲（左）WMF Naturamic系列20cm調理鍋；（右）Le Creuset 新款圓形18公分鑄鐵鍋。

特力集團表示，即日起至6／19上午9:59止，網購平台全館也推出特定商品特價再8折；家電／淨水商品（不含冷氣／合營）9折優惠，全館消費滿499元另享有免運費服務。

百貨通路新光三越網購平台「beautySTAGE美麗台」，也從即起推出618購物節，強調平台將有超過2萬種百貨專櫃商品新上架之外，6／21前每天下午2點推出熱門商品搶購活動，包括全台限量的Nintendo Switch 紅藍主機電力加強版遊戲同捆組、全台限量的Nintendo Switch 健身環大冒險通通免出門就有機會買到。

▲百貨通路擴大電商、餐飲外送服務。（圖／新光三越、ATT提供）▲百貨通路擴大電商、餐飲外送服務。（圖／新光三越、ATT提供）

▲6／18、6／19限定Nintendo Switch 紅藍主機電力加強版遊戲同捆組，超級瑪利歐派對+機甲戰魔中文版組合價13,360元；超級瑪利歐派對+KILL la KILL組合價12,560元，以上均全台限量。

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