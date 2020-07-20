禮客OUTLET實體振興券「滿3千送1千」　昇恆昌APP會員60張優惠券直接領

▲禮客近期釋出振興券方案。（圖／禮客、昇恆昌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

都會型OUTLET禮客，近期針對政府發放的振興券推出優惠方案，強調只要在付款時使用500元以上的「實體振興券」，消費單筆滿3,000元即贈總價值1,000元的抵用券，加上館內夏出清Summer sale活動，包括涼夏服飾、海灘比基尼配件下殺1折起，等同是層層回饋；昇恆昌則在8月底前，針對APP會員推出掃碼領折價券，最高可省下9萬元。

針對振興券帶出的消費熱潮，禮客於內湖店1、2館也推出「振興再加碼」活動，消費者只要使用500元以上實體振興券，單筆消費滿3,000元，即可獲得價值1,000元的商場回饋抵用券，包含禮客500元購物抵用券，以及215歐廚、漾客日式料理500元現金餐券。

針對公館店則推出使用500元以上振興券，單筆消費達3,000元，即可獲得「禮客1,000元購物抵用券」。

業者表示，現檔期適逢夏日商品出清，即起至8／31期間，館內也祭出眾多商品1折起優惠，內湖店EiDER女款防風抗水抗UV外套，原價3,680元，特價1,840元、The North Face休閒夾克，原價5,380元，特價3,228元、QUIKSILVER0、Protest 衝浪短褲，出清單一價990元；公館店EiDER透氣排汗T恤，原價1,950元，特價975元。

▲公館店EiDER透氣排汗T恤，原價1,950元，出清價975元。（圖／禮客提供）

▲內湖店The North Face休閒夾克，原價5,380元，出清價3,228元。（圖／禮客提供）

台灣地區從6月初起開始解封，國內旅遊在數家開始後達到高峰，澎湖金門等離島都變成熱門景點，於金門擁有佔地9000坪的昇恆昌免稅店，也推出「狂購一整夏 放大你的振興券」優惠方案，只要是APP會員，掃碼後可直接現領超過60張以上的優惠券，現領現用。

優惠內容包括防曬、美白、底妝等商品單件可折200元至250元，最多一人可折抵24件；憑當日任何消費金額發票可享口紅、唇彩商品8折優惠；香水/化妝品區凡消費滿5,000元直接現抵300元、消費滿3萬元可現折2,700元。國際精品、時尚名品、太陽眼鏡與手錶等，則推消費滿5,000元現抵300元。