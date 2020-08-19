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國民黨吉安鄉黨部喬遷茶會　募款米袋及黨徽紀念品被搶購一空

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▲國民黨吉安鄉黨部遷移新址，正式掛牌為地方服務。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

國民黨吉安鄉黨部遷移新址，正式掛牌為地方服務。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨吉安鄉黨部18日舉辦喬遷茶會，位在吉安鄉中正路一段69號的黨部新址，一早就有志工及各界人士到場表示祝賀，吉安鄉黨部主委邱永双在花蓮縣黨部主委張峻及幹部的陪同下上香祈福，現場準備的米袋及黨徽紀念品作為籌措黨部基金，瞬間即被搶購一空，喬遷典禮冠蓋雲集，場面溫馨而隆重。

花蓮縣黨部主委張峻表示，在國民黨艱困的時刻，邱永双毅然決然承擔起主委一職及黨部遷移重任，深表感謝與感動，吉安鄉黨部以全新的面貌繼續為吉安鄉民服務，張峻也不忘向現場同志喊話，表示「黨員在哪裡，哪裡就是國民黨的家」，語重心長獲得民眾的認同。

▲國民黨吉安鄉黨部遷移新址，正式掛牌為地方服務。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

黨部各級幹部在喬遷茶會活動上香祈福。

勇於接受挑戰的邱永双說，解決「辦公廳舍」問題後，希望持續服務黨員及吉安鄉鄉親，未來將活化黨部運作，朝多功能方式運作。未來黨部一樓前將設置產業培訓平台，一樓後側將規劃成青年發展培育中心，開辦各項技能培訓；二樓則為產業文化發展中心，致力於各族群的文化交流及融合。

黃榮華黨部主委袁憲治表示，國民黨儘管面對如此困境，但黨員同志不會氣餒，在主委積極凝聚力量下，黃榮華黨部會與吉安鄉黨部一起為地方服務。

副主委黃啓嘉也強調，國民黨在萬難之中堅持民主政治，在民進黨已經變質下，國民黨更應發揮中道制衡的力量，期勉黨員堅持信念，打開自由民主的道路。

▲國民黨吉安鄉黨部遷移新址，正式掛牌為地方服務。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

花蓮縣黨部主委張峻語重心長表示，「黨員在哪裡，哪裡就是國民黨的家」。

議員黃馨則說，國民黨在最艱困的環境中成長，但堅強的意志力讓大家更凝聚，而新黨部將聯繫彼此的情感，讓國民黨更加茁壯。

花蓮縣婦女會理事長林春美、吉安鄉黨部主任蕭宥涓指出，吉安鄉黨部歷經半個月的搬遷，在黨員及志工同心協助下，完成不可能的任務，未來委員會將以委員會集體領導模式運作，並以全新的面貌繼續為地方鄉民服務。

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