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昇恆昌借錢發員工薪水　宣布7月關閉機場一半門市

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▲▼桃園國際機場二航廈昇恆昌免稅商店。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園機場二航廈昇恆昌免稅商店。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊，免稅業者昇恆昌首當其衝，預計自7月1日起關閉台中、高雄機場一半以上的商店。桃園機場旅客量暴跌，大廳空蕩蕩，昇恆昌連帶受到影響，不僅營收慘淡，還被迫向銀行借錢發薪，考量航運復甦之路遙遙無期，只能出此下策，以降低經營壓力。

台灣近期疫情趨緩，國內逐步解封，但國際航班仍受嚴格限制，而且昇恆昌未能從振興方案獲得紓解，陷入前所未有的經營危機，僅能咬牙苦撐。

請繼續往下閱讀...

據悉，昇恆昌在國際機場的免稅店幾乎零營收，不僅每月得支應6000多位員工薪資，以及機場各項公共服務的維護費用，還得背負著國際各大廠商的合約壓力，和龐大商品庫存。

▲▼桃園國際機場二航廈昇恆昌免稅商店。（圖／記者湯興漢攝）

▲業績幾乎掛零，昇恆昌宣布7月起關閉機場一半門市。（資料照／記者湯興漢攝）

為了度過此次危機，昇恆昌500位主管全面減薪，董事長、總經理不支薪，也決定7月起關閉台中與高雄機場一半的免稅店，節流以求生存。至於「開源」部分，則採移地銷售的特賣會、宅配購物，但效果有限，依舊入不敷出。

關閉機場店面之餘，昇恆昌也安排員工內部轉調支援、鼓勵在職進修，以因應各種調整，共度難關。只盼國際邊境管制能盡早恢復正常，也期待政府提供協助，針對型態特殊的免稅業者祭出更多紓困措施。

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