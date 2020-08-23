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台灣種子10月首度登太空　中興大學選送姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵

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▲▼ 台灣種子10月首度登太空　中興大學選送姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵 。（圖／中興大學提供）

▲國家太空中心主任林俊良（左）、興大農資學院院長詹富智（右）合作完成臺灣種子上太空計畫 。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣種子今年10月將首次登上太空，由中興大學農資學院與農委會農試所選送的四種種子，包含姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵、番椒，7月底已送達日本，預計9月送達美國，10月則將搭上補給物資給太空人的太空船，前往國際太空站（ISS），展開數月的太空之旅。

興大指出，國家太空中心參與日本宇宙航空研究開發機構的免費科學計畫「太空種子亞洲未來」，將種子送到 ISS，研究太空環境對植物的影響。種子將在太空站上「放置」幾個月，不會在太空站上栽種，預計明年2月回到地球，送回台灣，屆時將送回中興大學與農試所，由兩單位實際栽種，探討太空中微重力、高輻射的環境對種子生長的影響。

請繼續往下閱讀...

目前已知有9國參與此計畫，提供16種植物種子上太空。太空中心表示，各國主要根據兩個原則選種子，一是特有種或具有特殊象徵；另一類是作物。前者如泰國選了國花阿勃勒、澳洲挑了國花金合歡、紐西蘭選了原生種聖誕紅；作物類則如印尼選了芹菜與洋蔥種子、馬來西亞的聖羅勒。太空中心此次與中興大學農資學院及農委會農試所合作，兩單位協助選定植物、提供種子、申請出入關檢疫證明，及指導後續研究與科普推廣。

▲▼ 台灣種子10月首度登太空　中興大學選送姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵 。（圖／中興大學提供）

▲興大與農試所選送的種子，上至下為番椒、向日葵、姬蝴蝶蘭、台灣藜。（圖／中興大學提供）

興大農資學院詹富智院長表示，今年4月太空中心與學校聯繫，院內隨即邀請各作物領域的教師進行討論並評估合作可能性，經過多次與農試所的專家開會討論後，評估未來教學研究發展及考量可送至太空之種子重量限制，最後興大選送台灣藜10公克、姬蝴蝶蘭1公克、向日葵20公克，農試所選送番椒16公克。

興大由園藝系教授宋妤及農藝系教授楊靜瑩負責台灣藜，園藝系助理教授陳彥銘負責姬蝴蝶蘭及向日葵，農試所負責番椒。由於種子需先寄送至日本再送至美國，兩個國家對於種子的進出口規範及檢疫流程規定不同，繁瑣的檢疫工作如，種子之進出口檢疫申請、病毒送檢等則由興大農業推廣中心負責。興大農資學院的農業研究領域完備，對於太空種子回校後將送各團隊進行後續之研究，未來如有機會將繼續參與各項國際合作之研究工作。

中興大學農藝系教授兼農資院學術秘書楊靜瑩表示，姬蝴蝶蘭為台灣原生種，因其突變紀錄相當少，而突變後染色體變異與植物特徵間的關聯也不清楚，因此選定姬蝴蝶蘭到太空，看看種子是否會受到誘變，以利後續研究。台灣藜亦為台灣原生種，俗稱紅藜，是原住民傳統作物，市面上普遍可買到，目前相關研究少，向日葵是常見園藝作物，易於觀察、便於研究，希望藉此計畫，觀察種子是否會受太空環境影響。
 

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