「中國郵政」神秘包裹寄送種子　中美聯手追查

▲中美聯手調查「中國郵政」神秘包裹。（圖／翻攝自推特）

記者曾俊豪／綜合報導

全球各地近期陸續有民眾收到貼有「中國郵政」的神秘包裹，裡面除了植物種子，有的還夾帶葉甲蟲幼蟲。對此，美國農業部官員透露，中美雙方正式合作，聯手展開調查是誰寄送神秘包裹，並阻止類似情況再發生。

針對神秘包裹事件，中國外交部發言人汪文斌上月28日指出，植物種子屬於萬國郵聯禁限寄規定範圍，中國郵政嚴格執行萬國郵聯禁限規定，嚴禁收寄種子類物品。

他強調，近期美國郵政發現一批郵件，其中有植物種子包裹，經與中國郵政確認，這批郵件上的中國郵政面單屬於偽造，其面單佈局、信息項等存在許多錯誤，中國郵政已商美國郵政將這批假郵件退回中國，以便中方開展調查。

對於案件偵辦進度，《華爾街日報》報導，美國農業部多名官員表示，正在與中國有關部門合作，調查誰寄送了那些神秘包裹，並阻止此類事情再次發生。

▲台灣民眾也收到「大陸不明種子」包裹。（圖／翻攝防檢局臉書直播）

報導提到，相關部門已獲得發出包裹的公司名單，但尚不瞭解公司的背景信息。 美國農業部一名官員指出，這就是為什麼要與中國的農業部門進行合作。

上月起，美國各地都傳出有民眾收到神秘包裹，引起聯邦調查局（FBI）、國土安全局（DHS）等多部門重視，雖然大多數包裹貼著來自中國的快遞單，但包裹並非全部來自中國。

類似事件也出現在日本，甚至台灣也有民眾收到。我防檢局表示，自7月28日至8月5日期間，接獲民眾主動通報收到自中國大陸輸入植物及相關產品共計9件，有民眾明明是在網路購買花架、文具等商品，卻同時收到草類、蕓薹屬、羅漢竹及薔薇種子；還有民眾網購花器，卻隨包裹免費附贈有機質肥料。

▲台灣民眾打開神秘包裹，發現裡頭裝著土壤。（圖／防檢局）