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國內規模最大！「科學家的秘密基地」科普展中興大學登場　5天免費入場

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▲▼「科學家的秘密基地」科普展 。（圖／中興大學提供）

▲興大展區模擬步行蟲遇敵時的噴射液體，讓學員了解步行蟲的防禦機制。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

今年暑假規模最大的科普展-「科學家的秘密基地」今（14日）起至18日在中興大學開展。中興大學指出，民眾可至該校體育館免費入場，一起來開門探索，發現奇蹟。

中興大學說明，「科學家的秘密基地」分為「天空基地」、「智慧基地」、「探測基地」、「奇幻基地」及「科學興樂園」等五大展區。國研院展出福爾摩沙衛星五號和七號的二分之一模型、由福衛五號和七號轉化而成的帥氣公仔、可以虛實互動的智慧索瑪立方體、人造極光、還原300多年前證實大氣壓力存在的馬德堡半球、可深入人體觀察病灶的VR眼鏡、以模型搭配振動台了解房屋抗震原理、見識深海壓力的壓力艙、可深入了解地層結構的震測設備、可分辨正常與生病小鼠的步態體驗等。

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▲▼「科學家的秘密基地」科普展 。（圖／中興大學提供）

▲國研院太空中心展示衛星的作用機制。（圖／中興大學提供）

中興大學則展出可協助行動不便的人走路及協助搬運重物的穿戴式機器人、可在體內製造、儲存、並在危急時爆射出接近100℃毒液攻擊敵人的步行蟲防禦機制、藉由和民眾玩遊戲來學習一套優勢策略的不插電機器「拈人」，以及在深海暗黑情境中體驗鯨魚屍體所造就的複雜生態系。

除此之外，中興大學也說，主辦單位也在五天展期內安排了多場科學DIY課程及有趣的科學短講，包括「遇見你的DNA－萃取實作體驗」、「親愛的，海把它縮小了！」、「肌電訊號遙控車體驗」、「振動的自然之美－頻率產生器手動體驗」，以及介紹衛星、火箭的演講，網路報名雖已額滿，但每日現場仍保留少許名額，詳細情形請關注活動官網

▲▼「科學家的秘密基地」科普展 。（圖／中興大學提供）

▲國研院海洋中心展示深海水壓將保麗龍杯縮小。（圖／中興大學提供）

國研院院長吳光鐘在開場致詞時表示，國研院已是連續第三年舉辦「科學家的秘密基地」，前兩年在台北、台南都非常成功。過去國研院培養了許多大學生或碩博士生的科技人才，但科學要扎根，應該要讓更小的小朋友對科學產生興趣，所以國研院近幾年推動了許多科普工作，而科學家的秘密基地正是其中最重要的一項。國研院希望藉由這些科普的力量，讓大家知道科學並不是困難的、冷冰冰的，而是有趣的、存在於我們生活四周的。

▲▼「科學家的秘密基地」科普展 。（圖／中興大學提供）

▲興大展示學生研發的外骨骼機器人。（圖／中興大學提供）

中興大學薛富盛校長指出，此次國研院與興大團隊成員精銳盡出，以淺顯有趣的方式，展示科普方面的研究成果。這對學童來說是很難得的體驗，希望透過各式的科學體驗與動手做，啟發對科學的興趣，埋下主動探索的種子。

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