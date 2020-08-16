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創全台唯一「太空科學與工程學系」　中央大學培育太空科學人才

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▲▼ 中央大學成立太空科學與工程學系。（圖／中央大學提供）

▲太空科學與工程學系揭牌典禮。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中央大學指出，該校太空科學研究所成立於民國七十九年，至今已累積30年的基礎，適逢太空所30週年，太空科學與工程學系正式成立，成為國內唯一學習與研究太空科學與工程的高等教育機構，在太空科學研究與教育之廣度與完整性皆為國內獨一無二。

中大說明，太空科學與工程學系提供了完整且專業的課程與研究課題，由學士班開始建立基礎知識，進入碩士班後開始培養太空環境及探測的研究能力，到了博士班則可一同執行國家重要的太空科學探測任務，完備的太空科教體系，系統性地為台灣培養太空科學與產業人才。

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▲▼ 中央大學成立太空科學與工程學系。（圖／中央大學提供）

▲中央大學成立太空科學與工程學系，期望培育台灣優秀的太空產業人才。（圖／中央大學提供）

中大榮獲教育部核定「高等教育深耕計畫」特色領域研究中心「太空科學與科技研究中心」經費補助。中大說明，大幅提升太空系的教研能力，於設計與製作科學酬載與立方衛星方面更是表現亮眼。中大太空系同時積極參與國家「第三期太空科技長程發展計畫」，配合國家太空中心執行各項科學任務。此外，國家也將以四年的時間開始進行 Beyond 5G低軌通訊衛星與地面站計畫，讓學生有更多與更廣的學習機會，並能與業界的需求接軌，共同承擔培育國家太空產業人才的重擔。

中大強調，現今太空領域十分多元，過往太空所將重點專注於科學研究，為與太空產業銜接，太空科學與工程學系透過加入太空工程，將原先的研究由自製科學酬載延伸至立方衛星，並協助參與國內外各項太空科學與科技會議、太空相關機構的實習，讓有志於太空領域的學子在即將崛起的太空產業市場擁有優秀的競爭力，迎接未來6G時代。
 

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