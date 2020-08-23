噪音擾民！罷王團體臉書致歉　反貼王浩宇影片諷「鬼吼鬼叫」…他怒：沒品至極

▲王浩宇與罷王團體臉書互槓，他發文怒批對方，「沒品至極」。（圖／記者羅志華攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市罷免王浩宇粉絲團日前被議員在媒體上指控，製造噪音擾民，粉絲團事後在臉書PO文致歉，但同篇文章又放上王浩宇過去在火車站前飆罵立委陳學聖的影片，還加註，「鬼吼鬼叫就不是噪音？」對此，王浩宇23日也發文反擊，解釋當天的事發始末，並痛批罷王團體，「沒品至極耶！」

罷王團體19日在臉書貼出道歉啟事，因日前有議員在媒體上痛訴罷王團體噪音擾民，因此特地PO文跟中壢市民致歉，「雖然許多民眾和團體自發性的宣傳可能用各種方式來吸引民眾，但畢竟是為了要罷免王浩宇才花的心思，所以總部一樣跟大眾致歉。並保證之後絕對不會在火車站前向進出站的旅客咆哮！」

然而，同一篇文章中卻又PO出王浩宇過去在火車站前拿擴音器飆罵陳學聖的影片，還加註，「#火車站前鬼吼鬼叫就不是噪音？#最後真的聽不懂說什麼就用X代替」，而這段影片事後還上了yahoo新聞。

對此，王浩宇23日下午也在臉書反擊並說明情況，「沒品至極耶！」當天他與桃園市長鄭文燦到中壢火車站會勘，「台北陳學聖又特別搞了場去看中壢火車站的廁所」，因此讓他超級不爽，於是公開短講批評他住台北來作秀，「如果不是事實請他告我沒關係」。

王浩宇提到，影片中的「X我呀」，明明就是「告我呀」三個字非常清楚，且「Yahoo！奇摩一個這麼大的入口網站，每天有那麼多流量，把那個字故意打成叉叉是影射什麼？」

王浩宇憤怒問道，「請問 X我呀！是什麼意思？難道不知道你們網站，很多小朋友都會看嗎？這樣真的很扯。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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