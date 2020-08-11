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環保局科技大執法！彰化139縣道等4路段「自動偵測」取締噪音開罰

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▲彰化縣環保局科技大執法取締噪音。（圖／彰化縣環保局提供）

▲彰化縣環保局科技大執法取締噪音。（圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局為有效管制高噪音車輛干擾民眾安寧，除了執行環警監大執法，今年度特啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點陳情路段執行4場稽查取締及2場科技大執法，同時呼籲車主勿擅自違法改裝排氣管。

根據環保局統計從7月份開始執行至今已經攔查160輛，含現場告發4輛，通知到檢18輛，後續將加強不定期、不定點進行噪音車輛取締，以遏止高噪音車輛擾寧情形，維護民眾生活及居住環境品質。

▲彰化縣環保局科技大執法取締噪音。（圖／彰化縣環保局提供）

環保局指出，透過噪音自動偵測照相系統，可自動偵測行駛中汽機車噪音分貝值，如有超過系統設定值，就會自動拍照取締，經環保局通知到檢超標者，依違反噪音管制法第13條規定處1,800元以上3,600元以下罰鍰並命限期改善。

此外，為配合行政院環境保護署所推行排氣管認證政策，經噪音檢驗合格的機動車輛，將於排氣管貼附查驗標識並上傳行政院環境保護署機動車輛雲端資料庫列管，防止車主於噪音檢驗合格後又擅改排氣管致妨害他人生活安寧，因此，彰化縣環保局呼籲，勿違法改裝排氣管，共同維護環境安寧。

▲彰化縣環保局科技大執法取締噪音。（圖／彰化縣環保局提供）

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