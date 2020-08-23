建設公司董娘「網戀奔現」！急拉網公摩鐵享「鴛鴦浴」　綠帽夫破門見這幕崩潰

▲建設公司董娘與小王摩鐵偷情，鴛鴦浴還沒洗到，就被丈夫破門抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

建設公司董事長夫人小君（化名）透過網路遊戲認識男子阿正（化名），2人開始以網公、網婆互稱，最後甚至奔現，直奔摩鐵幽會，但被小君丈夫抓包，而事後雙方協議不再聯繫，卻又藕斷絲連，再度被抓包2人在車上約會。小君丈夫最後忍無可忍提告求償，法官審理後也盼阿正須賠償15萬元。

小君丈夫指控，他與小君結婚10多年，育有兩名子女，但他從2019年7、8月間發現小君行為有異，且講電話時會刻意躲避。直到2019年9月4日中午，他發現小君與阿正一同到牛排館用餐，結束後竟直奔摩鐵，讓他相當崩潰，於是找來警察破門。

小君丈夫提到，當他破門進到摩鐵時，見到小君與阿正一同在房間內，且浴缸還蓄滿水，而阿正也隨即坦承與小君正在交往，更經常跑到他家找小君。小君丈夫表示，他事後為了家庭和睦而選擇原諒，並警告阿正不要再介入他的婚姻，孰料，2人卻還是藕斷絲連，還讓他抓包在車上幽會，讓他忍無可忍，最終決定提告求償。

對此，阿正辯稱，他與小君是透過網路遊戲認識，並於2019年4月間開始互稱網公、網婆，但在現實世界只是朋友，而他也知道小君已婚。至於小君丈夫所提的牛排館用餐，是為了要慶生，當時也有拍下照片，而餐後到摩鐵，則是因與其他朋友相約在那慶生，但小君丈夫卻在他等待其他朋友到來期間，就破門而入。

阿正表示，當小君丈夫破門時，他與小君的衣著完整，若2人真的有姦情，怎麼可能會如此，而車上幽會的部分，則是因為小君向他表示自己經濟困難，經營的進口服飾滯銷，他為了幫忙，而用低價向小君購入服飾，當天在車上是為了要面交。

法官審理時，勘驗阿正慶生時的照片，發現合照中，阿正倚靠在小君身上，而小君也以手撫摸其臉頰，行為舉止相當親密，再著，2人事後還一同到摩鐵獨處，並使用沐浴設備，明顯已經超過一般朋友的正常社交往來分際，法官最後判阿正須賠償小君丈夫15萬元。全案可上訴。

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