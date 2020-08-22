老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」！2周後回家嗆：我跟他做了14次

▲貴婦人妻搞外遇，與小王兩周狂14次，回家還主動向丈夫坦承，法官判賠80萬。（示意圖／視覺中國）

記者陳韻如／彰化報導

彰化一名貴婦小青（化名）婚後生活無虞，但她卻仍不甘寂寞，與月收入僅2萬元的男子阿德（化名）大搞外遇，甚至以「回娘家」為由離家，直到2周後返家，跟丈夫阿志(化名)坦承外遇，2周內就跟阿德發生14次關係，讓阿志相當崩潰。案經阿志提告，法院最後判小青、阿德須連帶賠償阿志80萬元。

阿志指控，他與小青結婚15年，並育有3女，而小青婚後則擔任家管，未曾外出工作，而他為使妻小生活無虞，也奮力學習工作技術，甚至開了間不鏽鋼拋光工廠，月入20多萬，名下更有4筆不動產等，婚後生活堪稱美滿融洽。然而，小青卻在3月間起了變化，對他的態度大變，行跡更是相當可疑，最後更在同月29日以「回娘家」為由離家。

阿志提到，當時他雖然覺得有異，但基於信任及尊重，他並未加以阻止。直到2周後，小青返家與他促膝詳談，主動坦承自己離家是跑去跟阿德同居，2人還發生了14次關係，讓阿志相當崩潰，多次尋短不成，還因此罹患憂鬱症。此外，阿志妹妹因要幫自己出氣，上網PO文指責阿德，卻遭騷擾恐嚇，讓阿志決定對2人提告求償。

法院審理時，阿德辯稱，自己的個人資料、照片遭不明人士公開，還張貼在臉書社團中，導致他名譽受損，事後又因阿志提告，而遭受極大壓力，也多次到精神科就診，因此請求法官輕判。

法官審理後認為，小青與阿德明明知道自己行為侵害了阿志的配偶權，卻仍繼續交往，更發生14次關係，導致阿志精神痛苦，顯然違背了善良風俗，並審酌阿德月收入，以及阿志所受的傷害程度，判2人須連帶賠償阿志80萬元。全案可上訴。

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