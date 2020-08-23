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北韓核輻射恐外洩！核廢料隨「暴雨」流進蓄水池...居民不知情全飲下肚

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▲▼寧邊核反應爐旁的九龍江，曾因暴雨導致洪水氾濫。（圖／路透社）

▲寧邊核反應爐旁的九龍江，曾因暴雨導致洪水氾濫。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）先前迎來最長梅雨季，面臨暴雨侵襲，除多棟建築、農田毀損，就連核武設施也可能遭到洪水吞噬！國際原子能機構（IAEA）前副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）對此感到擔憂，表示受到洪水影響，連接鈾礦場與精煉工廠間的核廢料池氾濫，使周遭底地區受到核能輻射屋染。

海諾寧22日（當地時間）接受《自由亞洲電台》（RFA）訪問時表示，「寧邊核武設施因為本來就專為防範洪水侵襲打造，因此不受影響；然而與之相比，我更擔心鈾礦與精煉工廠一帶，因洪水氾濫所造成的核輻射汙染。」

海諾寧解釋，「在打掃鈾礦場、或是鎔解鈾礦石時需要使用大量的水，然而鈾礦石上的鐳將會混在廢水中，流向蓄水池。而鐳會產生氡，若核廢料池因洪水而氾濫，那麼核廢料會被排入河流，而河水有極高機率成為日常生活中的飲用水，我非常擔心此現象發生。」

海諾寧舉平山郡鈾精煉廠為例，「從衛星相片可觀察出，該處有2座蓄水池，中間夾著1座精煉工廠，以排水管連接、橫跨河流。核廢料可能會隨著水流從精煉工廠流出，進而排進蓄水池。我推測，前幾周北韓的暴雨，足以讓蓄水池氾濫。」

►北韓「核武設施」遭洪水吞噬！美智庫比對衛星照：核反應爐已停止運轉

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