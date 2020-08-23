一家三宰相！安倍抱病迎「連續在任2798天」　追平外叔父佐藤榮作

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社東京23日綜合外電報導

日本首相安倍晉三今天已「連續」在任2798天，追平外叔父、前首相佐藤榮作所創最長紀錄。安倍任期到2021年9月屆滿，在剩餘的任期內仍有念茲在茲的修憲、外交等課題待解。

明天就將成為連續在任期間最長首相的安倍，曾在2006年到2007年擔任一年首相，2012年底又再回鍋。如果以兩次任期加總在位期間來看，安倍2019年8月23日就已達2798天；但若是從2012年底上任後的「連續」在任期間，則是到今天2798天。

佐藤榮作是安倍的外叔公，在安倍前是日本連續在任期間最長的首相，從1964年11月到1972年7月止。

日本TBS電視台報導，雖然安倍長時間在任，但最近卻因為疲於因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，傳出健康不佳的情況，在他剩餘的任期能不能解決最想要的修憲及北方領土問題等，目前仍是未知數。

回顧安倍過去7年多來的執政成績，日本經濟新聞報導，安倍2013年1月在重新執政後的第一次年初記者會上強調，「希望朝經濟復甦全力以赴，恢復經濟榮景」。

作為經濟政策動力，安倍提出「安倍經濟學」，主要3支箭包括「大膽的金融政策」、「靈活的財政政策」、「促進並發展民間投資」。

在安倍經濟學的帶動下，日本2013年3月啟動以消費者物價指數2%為目標的大規模金融寬鬆政策，並修正了民主黨執政時過度升值的日圓；日經平均股價指數也在同年4月再度站上1萬3000點。

在景氣復甦的同時，安倍面對是否要增加消費稅的判斷。民主黨執政時，決定在2014年4月將5%稅率提升到8%、2015年10月再從8%提升到10%，當時的在野黨自民黨與公明黨都同意。

因此，安倍執政後如期在2014年4月提升到8%，雖然增稅前有祭出預防景氣衰退的對策，但增稅後的衰退還是超乎預期，也讓後續的增稅更加謹慎，一延再延。

但安倍最後仍在2019年10月將消費稅增加到10%，也成為唯一一位在任內兩度增加消費稅的首相。

安倍經濟學的成長戰略前景仍難料，安倍又以「地方創生、一億總活躍及全世代型社會保障」等訴求作為主要政策，擴大政策涵蓋面向，但卻也出現跟在野黨提出政策難分彼此的情況。

安倍一直念茲在茲的還有憲法修正。他在2017年的日本憲法紀念日上說，「希望2020年成為新憲法的施行年」，表達了想在憲法第9條中明載自衛隊的想法。

僅管自民黨已彙整出4大項目的修憲案，但在眾議院及參議院的憲法審查會上仍無進展，安倍則是重申希望能在任期內達成修憲目標。

▲安倍晉三擅長外交，在任期間曾多次出訪各國。（圖／路透）



再看安倍7年多來在外交上的成績。安倍2012年上任後提出「俯瞰地球儀外交」，以日美同盟為主軸，並跟俄羅斯及中國等國展開雙邊外交，至今出訪80個國家或地區，是日本首相之最。

他上任後由首相官邸主導外交及安全保障政策，2013年創立「國家安全保障會議」（NSC）；2015年制定安全保障關連法讓限定行使「集體自衛權」成為可能，改變了日本安保政策。

跟2017年當選的美國總統川普建立信賴關係，也成了安倍外交基礎之一。兩人每次會談必定一起打小白球，並互稱「晉三」、「唐納」，而這樣的親近關係也有助於日美在利害衝突的貿易協定達成協議。

安倍2018年順利3度當選自民黨總裁，提出「戰後外交總結」，以整體解決北韓相關議題、與俄羅斯簽署和平條約，及日中關係正常化作為3大重點。

不過，這3大重點不是沒有進展就是無法預期發展，甚至連跟韓國關係都因為「前徵用工」（遭日本企業強徵的韓國勞工）問題陷入低潮。