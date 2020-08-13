北韓「核武設施」遭洪水吞噬！美智庫比對衛星照：核反應爐已停止運轉

▲北韓寧邊核武設施，可能深受暴雨成災影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

朝鮮半島近1個月來因梅雨鋒面影響，持續降下毀滅性暴雨。美國華府研究北韓（朝鮮）的智庫網站《北緯38度》（38 North）透過衛星相片指出，北韓位於平安北道寧邊郡的核武設施，因為位處九龍江（구룡강）旁，受江水氾濫影響，已持續數日未正常啟動，恐影響核反應爐的運作。

▲▼寧邊核反應爐旁的九龍江氾濫。（圖／翻攝自《北緯38度》）

《北緯38度》12日（當地時間）在報告中指出，從寧邊核武設施6日的衛星相片與上個月22日相比，可以觀察出九龍江水位上升不少，顯示洪水氾濫成災，為近幾年以來最嚴重的災情；且北韓當局雖持續修補九龍江堤防，以應付暴雨來犯，但仍無法抵抗今年洪災，成為無用之物。

特別是在衛星相片中，可以看到橫跨九龍江的堤壩，慘遭江水淹沒。

▲▼鈾濃縮工廠旁的河水氾濫衛星照對比。（圖／翻攝自《北緯38度》）

《北緯38度》表示，「5兆瓦（5MW）核子反應爐已持續一段時間沒有運作，且實驗型輕水反應堆（ELWR）也停止運作；然而這些設備需持續不斷供水，保持正常運作。」

不過《北緯38度》也分析，根據8至11日拍攝的寧邊核武設施衛星相片，九龍江的水勢似乎退去不少，推測鈾濃縮工廠（UEP）等重要設施已成功躲過洪災。

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