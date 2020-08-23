　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

楊潔篪抵釜山談「習近平訪韓事宜」　NHK：中國欲藉拉攏南韓牽制美國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

▲楊潔篪出訪南韓，可望達到拉攏美國重要友邦，南韓之功效。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪應南韓邀請，21日下午5時抵達釜山，並於22日上午9時30分開始與南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）展開4個多小時的會談，雙方承諾，待新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，中國國家主席習近平便能訪韓。

日媒《NHK》今（23）日報導，南韓為美國為在西太平洋的重要盟邦，中國欲藉拉攏南韓、強化中韓關係，來牽制美國，同時突破被國際社會孤立的困局。

青瓦台發言人康珉碩（강민석）昨在書面報告中表示，韓中雙方協議，習近平訪韓的時間點預計在疫情穩定、時機成熟之後；而楊潔篪亦表示，中方將南韓視為習近平優先出訪的國家。

《NHK》指出，「中國欲藉強化與南韓的關係，除了能拉攏美國的友邦，同時還能突破目前被國際社會孤立的困境；而南韓則是為了重建近期不斷惡化的兩韓關係，需要中國的協助，以求勸說、影響北韓（朝鮮）。」

▲▼中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

▲中國與南韓在外交政策上互取所需。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

日本政治學家、慶應義塾大學教授加茂具樹向《NHK》分析，「目前對中國外交政策來說最重要的課題是，在與美國關係急遽惡化的同時，穩定與各鄰國間的關係。在如此困局下，目前中國的目標是，如何突破美韓在安全保障領域下的合作，建立對中國而言相對安全的地域秩序。」

加茂具樹分析南韓在此之間所謀求的目標，「南北韓關係面臨膠著，在中國能對北韓行使高度的影響力的情形下，謀求與中國的關係敦睦，對南韓來說非常重要。」

韓媒《News1》指出，習近平原定預計4月到日本進行國是訪問，不料日本支持美國向中國追究新冠肺炎大爆發的責任、反對實施《香港版國安法》，於是才瘸定取消訪日行程。

►楊潔篪訪韓超滿意！承諾「習近平年內訪韓」未定時間表：中方重視南韓

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
便宜又宜居縣市在哪？網揭「1聖地」：巷子內的人才知
館長槓《關鍵時刻》劉寶傑！「要戰大家來戰」：你們人多我也人很
劉樂妍招募台灣人到大陸當景區管理員！待遇曝光網戰爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普姪女曝光「機密音檔」！胞姊痛斥川普：不念書還謊話連篇

疫情害客機無人搭！職員靈光乍現「機艙塞貨物」發財　亞航總裁讚：聰明

字節跳動宣布24日吿川普政府！一面準備「關停預案」讓員工有錢領

丈夫染疫亡…沒人來探望　妻帶兒女「留遺書」投河：我們感到羞辱

貪污證據遭滅！印尼最高檢察署「整棟燒成火紅色」　360度火焰視角曝光

世衛：12歲以上兒童應和成人一樣戴口罩

芬蘭海灣85米深海底發現「沉沒商船」船身完整　17世紀荷蘭貿易推手

共和黨24日正式提名川普為候選人　外媒分析：鎖定「質疑拜登執政」急拉聲勢

川普微信戰開打！在美中國裔「恐斷了祖國聯繫」　律師群聯手狀告法院

楊潔篪抵釜山談「習近平訪韓事宜」　NHK：中國欲藉拉攏南韓牽制美國

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

社區禁止上樓！外送員1樓苦等　奧客爆氣嗆「你知道我爸是誰嗎」

川普姪女曝光「機密音檔」！胞姊痛斥川普：不念書還謊話連篇

疫情害客機無人搭！職員靈光乍現「機艙塞貨物」發財　亞航總裁讚：聰明

字節跳動宣布24日吿川普政府！一面準備「關停預案」讓員工有錢領

丈夫染疫亡…沒人來探望　妻帶兒女「留遺書」投河：我們感到羞辱

貪污證據遭滅！印尼最高檢察署「整棟燒成火紅色」　360度火焰視角曝光

世衛：12歲以上兒童應和成人一樣戴口罩

芬蘭海灣85米深海底發現「沉沒商船」船身完整　17世紀荷蘭貿易推手

共和黨24日正式提名川普為候選人　外媒分析：鎖定「質疑拜登執政」急拉聲勢

川普微信戰開打！在美中國裔「恐斷了祖國聯繫」　律師群聯手狀告法院

楊潔篪抵釜山談「習近平訪韓事宜」　NHK：中國欲藉拉攏南韓牽制美國

孫安佐電影處女秀只聽導演的話　老爸孫鵬講的話...「參考就好」

海洋公園美人魚是「啤酒肚」大叔！畫面曝光...網直呼辣眼睛：童年幻想破滅了

金廣鉉6局無失分封鎖紅人　喜獲大聯盟生涯首勝

剛在北流唱完…頑童大淵回家「A到車子」！　無奈PO近拍照：彎得過去是拓海

郝柏村堅持3件事　郝龍斌：要我們以做中國人為榮

雷霆3衛開火保生機　延長賽力克火箭季後賽開胡

黃秋生暗示「未來在台灣規劃」狂誇5優點！　在台3個月治好2年隱疾

七夕不當單身狗！　黃金單身漢尋「另類幸福」...把浪浪當愛人疼

期望女兒像英女皇一樣獨立堅強　劉伊心幫愛女辦「英式周歲趴」

川普姪女曝光「機密音檔」！胞姊痛斥川普：不念書還謊話連篇

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

國際熱門新聞

澳洲屁孩大便塗牆　造成千人確診

30歲毒后「脫口罩」！空調傳播58人染疫

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

浴缸裡躺「木乃伊女屍」狂飄惡臭　金髮妹認：我殺的

美23歲玩家狂飆2700公里　槍殺對方後自斃

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　

爆乳妹挑戰與大魚喇舌！鹹濕液體流滿身

俄官兵任務結束開心返家　遭炸碎成「不明血塊四散噴飛」

監控解放軍　美軍「月光女神」降臨亞太

他「被魚咬一口」消失　再見成浮屍

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

更多熱門

相關新聞

安倍開啟「省電模式」　連續3天只上半天班！

安倍開啟「省電模式」　連續3天只上半天班！

日本首相安倍晉三日前驚傳健康亮起紅燈，被人直擊前往慶應大學附設醫院長達7個半小時，更分別被週刊爆料在官邸辦公室吐血、爆吐含有鮮血的嘔吐物。儘管安倍晉三本人出面闢謠表示，只是例行的健康檢查，但首相身體狀況疑似「不太樂觀」。據悉，安倍晉三已經連續3天只上半天班，並大量減少出席會議，同時不安排晚間聚餐。

日「台灣乾拌麵」傳食物中毒　10人吃完發燒腹痛

日「台灣乾拌麵」傳食物中毒　10人吃完發燒腹痛

2月內2起！東京「神秘光球」7秒劃過夜空

2月內2起！東京「神秘光球」7秒劃過夜空

楊潔篪訪韓超滿意！「習近平年內訪韓」時間未定

楊潔篪訪韓超滿意！「習近平年內訪韓」時間未定

南韓5大醫院護理師確診！院方緊急封鎖病棟

南韓5大醫院護理師確診！院方緊急封鎖病棟

關鍵字：

日韓要聞大陸港澳要聞楊潔篪徐薰習近平釜山訪韓青瓦台日媒NHK加茂具樹

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

嘉義翁酸液灌妻後自飲　2命危2輕傷

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

男長照中心想悶死妻　潑酸4傷送醫

更多

最夯影音

更多
發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面