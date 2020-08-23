楊潔篪抵釜山談「習近平訪韓事宜」　NHK：中國欲藉拉攏南韓牽制美國

▲楊潔篪出訪南韓，可望達到拉攏美國重要友邦，南韓之功效。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪應南韓邀請，21日下午5時抵達釜山，並於22日上午9時30分開始與南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）展開4個多小時的會談，雙方承諾，待新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，中國國家主席習近平便能訪韓。

日媒《NHK》今（23）日報導，南韓為美國為在西太平洋的重要盟邦，中國欲藉拉攏南韓、強化中韓關係，來牽制美國，同時突破被國際社會孤立的困局。

青瓦台發言人康珉碩（강민석）昨在書面報告中表示，韓中雙方協議，習近平訪韓的時間點預計在疫情穩定、時機成熟之後；而楊潔篪亦表示，中方將南韓視為習近平優先出訪的國家。

《NHK》指出，「中國欲藉強化與南韓的關係，除了能拉攏美國的友邦，同時還能突破目前被國際社會孤立的困境；而南韓則是為了重建近期不斷惡化的兩韓關係，需要中國的協助，以求勸說、影響北韓（朝鮮）。」

▲中國與南韓在外交政策上互取所需。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

日本政治學家、慶應義塾大學教授加茂具樹向《NHK》分析，「目前對中國外交政策來說最重要的課題是，在與美國關係急遽惡化的同時，穩定與各鄰國間的關係。在如此困局下，目前中國的目標是，如何突破美韓在安全保障領域下的合作，建立對中國而言相對安全的地域秩序。」

加茂具樹分析南韓在此之間所謀求的目標，「南北韓關係面臨膠著，在中國能對北韓行使高度的影響力的情形下，謀求與中國的關係敦睦，對南韓來說非常重要。」

韓媒《News1》指出，習近平原定預計4月到日本進行國是訪問，不料日本支持美國向中國追究新冠肺炎大爆發的責任、反對實施《香港版國安法》，於是才瘸定取消訪日行程。

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