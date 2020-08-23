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使用逾40年！桃機第一航廈擬拆除重建　交部曝關鍵時間點、原因

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▲桃園機場,桃園國際機場,機場,入境大廳,海關,旅人,旅行,出國,第一航廈。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場第一航廈建築老舊，交通部擬拆除重建。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場第三航廈因工程困難過去三度流標，日期終於順利開標，預計年底確定得標團隊後正式動工。由於第一航廈建築老舊使用已逾40年，交通部考量到早晚總是要重建，再加上受到新冠肺炎疫情影響，國際空運運量要到2024年才會恢復到2019年運量，因此擬在第三航廈完工後，進行第一航廈拆除、重建工程。

交通部次長祁文中表示，桃園機場第一、二航廈都有擴建過，但由於容量還是不夠用，所以才會要蓋第三航廈，在T3蓋好後，北廊廳、南廊廳、衛星廊廳也會分階段啟用，預計未來T2、T3就足夠來滿足旅客需求，交通部因而評估要把已使用逾40年的第一航廈拆除重建。

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▲桃園機場,桃園國際機場,機場,入境大廳,海關,旅人,旅行,出國,第一航廈。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲交通部評估，在第三航廈完工啟用後，第一航廈將啟動拆除重建。（示意圖／記者彭懷玉攝）

祁文中說，主要是第一航廈已經使用很久、太老舊，早晚都還是要去改建；另外，根據國際航空組織預測，受到新冠肺炎疫情影響，全球航運量要到2024年才會恢復到2019年運量，至少到2039年才會到回復正常水準狀況，這段期間因為國際航空運量成長較以前疏緩，更有機會搶時間點進去做。但他也說，第一航廈拆除重建也要待計畫核定後才會逐步去辦理工程、設計發包等，直言是要很多年以後的事情。

另外，1991年動工、2000年啟用的第二航廈，因過去也曾發生過多起跳電、漏水等狀況，交通部也思考，等第一航廈重建完成後，啟動第二航廈局部改建。

至於第三航廈部分，根據規劃，第三航廈預計2024年至2026年分階段完工，2024年先完成並啟用北登機廊廳，2025年主航廈試營運，2026年初完成南登機廊廳，年旅客容量可達2000萬人次。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

日前第三航廈土建工程招標第一階段資格標，在三度流標後終於順利開標，參與投標廠商共3組，最終有2組投標團隊通過資格審查，包括Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標，以及日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司／大陸工程股份有限公司共同投標。

桃機公司指出，在行政院及交通部分別成立專案小組及督導小組協助下，歷時超過兩年、三次流標，今年5月11日再次公告第三航廈土建工程資格標，其間因放寬投標廠商資格條件，延長等標期14天，本次資格標審查完成，順利進入下一階段，後續將通知通過審查的廠商團隊參與第二階段規格標備標。

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