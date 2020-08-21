　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超人氣曝光！桃園機場10大最美拍照打卡夯點　你最喜歡哪一個？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼D區候機室汰換＋南、北側觀景台＋商場宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園機場第二航廈觀景臺是許多旅客喜歡駐足賞機看夕陽的拍照好所在。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

「真的好想出國玩～」，往年一到暑假出遊旺季，機場大廳就擠滿大批人潮，旅客們拉著行李箱準備開心出國度假去，但今年受到疫情影響，日韓、歐美哪裡都不能去，令人無奈的想大喊「好崩潰！」旅遊計畫雖然泡湯了，仍阻擋不了大家的慾望，不少偽出國行程，都被報復性搶光名額，爆夯的「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，消息一出，民眾立刻踴躍參與，反應熱絡到10梯次瞬間秒殺，而近日又有加碼活動再釋出，這次要邀全民一起票選桃園機場最美打卡點。

從踏入桃園機場的那一刻起，每每能感受到旅客滿心期待出國旅遊的好心情溢於言表，都還沒飛出去，相機已經啟動全程紀錄模式，自機場大廳一路拍到登機前，不管是待在充滿臺灣味的主題候機室，還是觀景臺賞機看夕陽，每個地方都是最佳拍照點，透過不同角度取景自拍或團拍，讓人一開拍就停不下來，再加上隨處可見的臺灣意象，讓機場不只是國門，更是一個全新景點選擇。

請繼續往下閱讀...

▲▼D區候機室汰換＋南、北側觀景台＋商場宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲主題候機室讓旅客在等待登機的時間裡，還能欣賞臺灣特色美景。（圖／記者黃克翔攝）

雖然現在不能出國，但相信每個人在每次旅行中與桃園機場有著許多美好回憶，想體驗東北角的「海岸風情」就到D1登機門，在等候的時間，還可以站上結合創意科技的衝浪板挑戰東北角浪潮；喜歡懷舊復古氛圍，D3登機門完美復刻了平溪山城，把祈福天燈、菁桐許願竹全都搬了進來，極具在地特色；走到D4登機門則是可以來一趟花東探險，坐在石頭造型座椅上，一邊欣賞太魯閣風貌，一邊聽著瀑布跟蟲鳴鳥叫環繞於耳，最後再與「東西橫貫公路」牌樓拍張照留念。每個候機室有著不同豐富主題，每走過一個，就像開箱一樣，令人充滿驚喜，在機場也能玩遍臺灣，把特色景點一次走透透。

▲▼D區候機室汰換＋南、北側觀景台＋商場宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲第二航廈 D3希望平溪候機室。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼D區候機室汰換＋南、北側觀景台＋商場宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼D區候機室汰換＋南、北側觀景台＋商場宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲第二航廈 D4花東探險候機室。（圖／記者黃克翔攝）

桃園機場最美打卡點票選（圖／桃園機場提供）

▲桃園超人氣的10大打卡點，你最喜歡哪一個？即刻起，快上活動官網投下你最喜歡的夯點。（圖／桃園機場提供）

好吃、好逛、又好玩的桃園機場，已連續多次蟬聯全台網友最愛打卡景點第一名，包括第一航廈文學之牆、特色候機室，以及第二航廈出入境大廳的書法裝置藝術和觀景台，都是網友最愛的火紅拍照打卡點，而你最喜歡的夯點又是哪一個呢？即日起至8月31日止，只要於https://vote.airview.com.tw網站參加最美打卡點票選，在超人氣的10大打卡點中投票，並分享於Facebook個人塗鴉牆（設定公開），就有機會抽到行李吊牌；或是上傳你在桃園機場探索秘境時拍到的得意打卡美照，照片按讚數前3名，就有機會贏得iPhone及飯店住宿券、機場貴賓室使用券等豐富獎品。在暫時不能出國的日子，桃園機場歡迎大家一起來同樂。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
北市公布18家「違規收檢疫者旅館」
iPhone12長這樣！「超精準模型機」實拍照曝光
封殺大陸OTT服務愛奇藝恐下架 　國台辦回應了
葉彥伯哽咽喊「重來還是會做」　陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

9月起易違規肇事路口大執法！路口慢看停　你我都平安

精準篩檢挨批...哽咽後改口「順時中」　葉彥伯：繼續做但不會先斬後奏

加油站上廁所感到「涼意」！抬頭驚見高級設備　網嗨：揪團去棒賽

快訊／陳時中回應葉彥伯：貢獻不會被抹滅、但防疫政策不能亂

駕駛注意！各路口9月起「大執法」抓更嚴　不讓行人最重罰3600元

沒有其他新動態了！一滑IG「全是陌生帳號貼文」崩潰　網罵爆：完全不想看

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」飯店也傻眼　當地人：真的倒楣

彰化「精準篩檢」惹議！李秉穎質疑：自創名詞、亂槍打鳥

37刀狠砍母頭判無罪！　她怒：真心覺得可能法官也吸毒了

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

9月起易違規肇事路口大執法！路口慢看停　你我都平安

精準篩檢挨批...哽咽後改口「順時中」　葉彥伯：繼續做但不會先斬後奏

加油站上廁所感到「涼意」！抬頭驚見高級設備　網嗨：揪團去棒賽

快訊／陳時中回應葉彥伯：貢獻不會被抹滅、但防疫政策不能亂

駕駛注意！各路口9月起「大執法」抓更嚴　不讓行人最重罰3600元

沒有其他新動態了！一滑IG「全是陌生帳號貼文」崩潰　網罵爆：完全不想看

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」飯店也傻眼　當地人：真的倒楣

彰化「精準篩檢」惹議！李秉穎質疑：自創名詞、亂槍打鳥

37刀狠砍母頭判無罪！　她怒：真心覺得可能法官也吸毒了

棉花糖白汪滾進「巧克力大噴泉」　媽氣炸想料理...網笑：土窯啦！

中職／張志豪膝蓋有點腫未先發　兄弟拉上左右牛棚投手

畫面還清白！暴龍總裁慶封王遭警猛推還挨告　沉痛聲明：只因我是黑人

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

中職／幻象2000全猿主場衝場　中職史上第5次

烏龍密醫冤案終還清白　台中精神醫師：10年網路霸凌向誰討公道

台東女嬰疑遭虐…爸接回見「滿臉瘀青」超痛心！　保母瞎扯：8月女嬰打的

又一場時代的眼淚！　臉書經典版將於 9 月全面消失

疫情害高雄中小型健身房倒一半！猛男業者怨紓困2.0：只是延後倒閉潮發生

吃錯小心肥慘！牛肉「2部位脂肪」至少差10倍　營養師教你挑：適度攝取可補鐵

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

汽燃費抽獎400位得獎名單出爐

好市多「超大粒蛋黃酥」！內行：一顆吃不完

無牌瑪莎拉蒂警無視　外送員違規秒開罰

即／葉彥伯數度哽咽：我們就是多做一點

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

低壓今將生成！明深夜恐成颱巴威

今年7個颱風遇台灣就轉彎　鄭明典曝原因

快訊／國內再增1例境外移入

熱帶低壓生成！最快明成巴威颱風

彰化精準篩檢　葉彥伯少說兩件事

又要有新颱風！巴威最快周六生成

陳時中親口揭「不知彰化篩檢」原因

麻豆龍喉出皇帝傳說　神秘巧合連扁馬

更多熱門

相關新聞

第三航廈4度招標　2廠商通過

第三航廈4度招標　2廠商通過

桃園機場第三航廈因工程困難，過去已三度流標，今日再度招標，共有3組廠商參與投標、2組投標商通過第一階段資格審查。後續將通知通過審查的廠商團隊參與第二階段規格標備標，預計年底辦理評選確認得標團隊後，共同合作打造全新的國家門面。

嗅探犬聞出865萬元！他讚好狗鼻

嗅探犬聞出865萬元！他讚好狗鼻

星宇偽出國　今下午13:00開搶

星宇偽出國　今下午13:00開搶

偽出國還有！8月這3天再飛4班

偽出國還有！8月這3天再飛4班

偽出國正夯！網不解：最痛苦的一段

偽出國正夯！網不解：最痛苦的一段

關鍵字：

桃園機場桃機機場候機室出國偽出國拍照打卡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面