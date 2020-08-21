超人氣曝光！桃園機場10大最美拍照打卡夯點　你最喜歡哪一個？

▲桃園機場第二航廈觀景臺是許多旅客喜歡駐足賞機看夕陽的拍照好所在。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

「真的好想出國玩～」，往年一到暑假出遊旺季，機場大廳就擠滿大批人潮，旅客們拉著行李箱準備開心出國度假去，但今年受到疫情影響，日韓、歐美哪裡都不能去，令人無奈的想大喊「好崩潰！」旅遊計畫雖然泡湯了，仍阻擋不了大家的慾望，不少偽出國行程，都被報復性搶光名額，爆夯的「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，消息一出，民眾立刻踴躍參與，反應熱絡到10梯次瞬間秒殺，而近日又有加碼活動再釋出，這次要邀全民一起票選桃園機場最美打卡點。

從踏入桃園機場的那一刻起，每每能感受到旅客滿心期待出國旅遊的好心情溢於言表，都還沒飛出去，相機已經啟動全程紀錄模式，自機場大廳一路拍到登機前，不管是待在充滿臺灣味的主題候機室，還是觀景臺賞機看夕陽，每個地方都是最佳拍照點，透過不同角度取景自拍或團拍，讓人一開拍就停不下來，再加上隨處可見的臺灣意象，讓機場不只是國門，更是一個全新景點選擇。

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▲主題候機室讓旅客在等待登機的時間裡，還能欣賞臺灣特色美景。（圖／記者黃克翔攝）

雖然現在不能出國，但相信每個人在每次旅行中與桃園機場有著許多美好回憶，想體驗東北角的「海岸風情」就到D1登機門，在等候的時間，還可以站上結合創意科技的衝浪板挑戰東北角浪潮；喜歡懷舊復古氛圍，D3登機門完美復刻了平溪山城，把祈福天燈、菁桐許願竹全都搬了進來，極具在地特色；走到D4登機門則是可以來一趟花東探險，坐在石頭造型座椅上，一邊欣賞太魯閣風貌，一邊聽著瀑布跟蟲鳴鳥叫環繞於耳，最後再與「東西橫貫公路」牌樓拍張照留念。每個候機室有著不同豐富主題，每走過一個，就像開箱一樣，令人充滿驚喜，在機場也能玩遍臺灣，把特色景點一次走透透。

▲第二航廈 D3希望平溪候機室。（圖／記者黃克翔攝）

▲第二航廈 D4花東探險候機室。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園超人氣的10大打卡點，你最喜歡哪一個？即刻起，快上活動官網投下你最喜歡的夯點。（圖／桃園機場提供）

好吃、好逛、又好玩的桃園機場，已連續多次蟬聯全台網友最愛打卡景點第一名，包括第一航廈文學之牆、特色候機室，以及第二航廈出入境大廳的書法裝置藝術和觀景台，都是網友最愛的火紅拍照打卡點，而你最喜歡的夯點又是哪一個呢？即日起至8月31日止，只要於https://vote.airview.com.tw網站參加最美打卡點票選，在超人氣的10大打卡點中投票，並分享於Facebook個人塗鴉牆（設定公開），就有機會抽到行李吊牌；或是上傳你在桃園機場探索秘境時拍到的得意打卡美照，照片按讚數前3名，就有機會贏得iPhone及飯店住宿券、機場貴賓室使用券等豐富獎品。在暫時不能出國的日子，桃園機場歡迎大家一起來同樂。