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交通部擬砸8億改善路口！不讓行人罰更重　再增「駕駛退場機制」

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部將修法，若不禮讓行人，罰款將增加。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部為減少交通事故發生，針對道路設計規範、前瞻基礎建設補助、罰則與執法、宣導等面向討論，初步研擬出7大方向，交通部長林佳龍表示，將推動「提高路口未停讓行人罰則之修法」，並訂定「不適任駕駛退場機制」。

交通部提出7大方向，以減少交通事故發生。第一「路口檢討改善」，未來4年，交通部(公路系統)將與營建署(市區道路系統)合作，透過生活圈改善計畫、前瞻提升道路品質計畫，補助縣市政府繼續辦理路口改善，預計投入8.04億元，以每年改善670個路口為目標，4年改善2680處路口，提升行人安全。

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▲林佳龍推動交通安全。（圖／交通部提供）

▲林佳龍推動交通安全。（圖／交通部提供）

第二「公路路線設計規範的檢討修正」，透過道路斷面設計，讓駕駛人透過路型的改良自動減速，尤其經過人口密集的社區，更應將車速趨緩，提供更多的人行空間。

公路設計規範將與營建署頒布的市區道路規範整合並漸趨一致，仿效「車道瘦身」運動，透過道路斷面設計的調整，讓車速得以控制，更讓多餘的空間，留給行人及弱勢運具。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部將針對行人空間改善。（圖／記者李毓康攝）

第三「道路工程人行空間改善」，落實「人本交通」的真締，把行人、腳踏車及高齡輔具如代步車所需要的空間預留，汽車車道寬度配合速限的需求，劃設足夠的寬度就好。

另透過工程手段，未來公路總局及補助地方政府道路改善經費時，不管是新設道路、拓寬道路或道路品質改善，都將要求各道路主管機關應一併進行易肇事路口（路廊）及人行空間檢討改善。

第四「路口停讓行人的加強執法」，交通部已正式拜會內政部，將加強宣導並取締違反路口停讓行人的駕駛，主要目的在於落實及宣導以人為本、行人優先的交通文化，也會同時提醒行人通過路口請勿低頭，專注左右來車、安全通過路口。

春節年後學費恐大漲6000元　駕訓班近期掀起考照潮（圖／記者林世文攝）

▲交通將訂定不適任駕駛退場機制。（圖／記者林世文攝）

第五「推動提高路口未停讓行人罰則之修法」，交通部已研議提案修法，內容包含：提高未停讓行人罰鍰、提高記點、增訂造成死傷者必須吊扣、吊銷駕駛執照。除此之外，我們也預計提案修法，擴大適用範圍，只要不是禁止行人通行的岔路口，都應停讓行人優先通過。

第六「不適任駕駛退場機制」，交通部已邀集學者專家討論並獲得初步共識，規劃朝以下方向修改，如延長記點累計期間、加重記點處罰；相關內容將邀集相關運輸業及職業駕駛人公(工)會研商草案妥適性，再報行政院核定轉立法院審議。

第七「高齡者交通事故防制」，除了深入社區強化交安宣導，也將鼓勵縣市政府營造高齡友善環境，例如透過經費補助增設人行道及庇護島、普設行人號誌燈與減少行人穿越道長度、落實高齡駕照管理等，保障長者用路安全。

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