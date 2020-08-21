終於有人要建了！桃機第三航廈4度招標　「2組投標商」通過資格審查

▲桃機旅客人數年年增多，第三航廈興建迫在眉睫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場第三航廈因工程困難，過去已三度流標，今日再度招標，共有3組廠商參與投標、2組投標商通過第一階段資格審查。後續將通知通過審查的廠商團隊參與第二階段規格標備標，預計年底辦理評選確認得標團隊後，共同合作打造全新的國家門面。

桃機公司表示，第三航廈土建工程招標，第一階段資格標於今(21)日上午10時截止投標，參與投標廠商共3組，包括Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標，日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司/大陸工程股份有限公司共同投標，印尼商威佳雅卡雅股份有限公司等。

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▲今年受疫情衝擊，桃園機場二航廈冷清。（圖／記者任以芳攝）

經下午14時開標，共計有2組投標團隊通過資格審查，包括Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標，以及日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司/大陸工程股份有限公司共同投標。

桃機公司指出，在行政院及交通部分別成立專案小組及督導小組協助下，歷時超過兩年、三次流標，今年5月11日再次公告第三航廈土建工程資格標，其間因放寬投標廠商資格條件，延長等標期14天，本次資格標審查完成，順利進入下一階段，後續將通知通過審查的廠商團隊參與第二階段規格標備標。

桃園機場第三航廈主體工程因設計複雜、成本過高，先前已三度流標，交通部調增經費，由340.31億元，增為445億3千餘萬元。