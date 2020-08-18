北市盼增設「黃虛線」全天禁停但可臨停　交通部周四開會研議

▲北市政府提案在增設全日24小時禁止停車線，採路側「黃虛線」型式繪設。（圖／記者張一中攝）

生活中心／台北報導

台北市交通局建議交通部增訂路側黃虛線，主要是希望有些年長者或行動不方便者在自家門口臨停上、下車接送，駕駛大多是違規臨停方式，交工處向交通部建議於「道路交通標誌標線號誌設置規則」增訂「全日24小時禁止停車線」，但可臨停，採路側「黃虛線」型式繪設，以求管制措施更精細。

台北市交通局表示，現行「道路交通標誌標線號誌設置規則第168條及169規定：「禁止停車黃線用以指示禁止停車路段，並規定其禁止時間為每日上午7時至晚間8時，如有延長或縮短之必要時，應以標誌及附牌標示之；禁止臨時停車紅線，用以指示全日24小時禁止臨時停車路段，如有縮短之必要時，應以標誌及附牌標示之。」

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但是交工處發現有部份路段的民眾，家中若有年長者或行動不便者臨時上、下客之接送需求，車輛駕駛者大多以違規臨時停車方式接送乘客，考量現階段法規僅有全日禁止臨時停車管制及上午7時至晚間8時禁止停車管制，尚缺乏「全日禁止停車」之管制措施，倘依現行法規以附牌標示延長或縮短管制時段，除不利標誌減量、易影響市容景觀外，多數巷內尚無適當空間設置標誌牌面及立桿，故為利實務執行。

交工處於是向交通部建議在「道路交通標誌標線號誌設置規則」增訂「全日24小時禁止停車線」，採路側「黃虛線」型式繪設。

交通部路政司司長陳文瑞表示，目前是北市提案希望在國內停車標線再多增設一種虛線，但增設標線涉及到道路交通標誌標線號誌設置規則，因此8月20日（週四）將會會邀集營建署、警政署、公路總局、運研所以及其他縣市政府開會討論，聽看看大家的看法。

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