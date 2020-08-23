小屁孩剋星！好市多直送「182cm超巨南瓜怪」　爸媽心動了：嚇不乖的小孩

▲內湖好市多。（圖／記者黃可昀攝）



記者黃可昀／綜合報導

國外每年一到萬聖節都會大肆慶祝，美式賣場好市多（costco）近期也推出了相關產品，但這比人還要高的龐然大物看了實在有點怕，尤其現在正逢農曆7月，不少小孩子經過都嚇到嚎啕大哭。一名男子在臉書PO出照片，尷尬地問，「這商品台灣人真的會買嗎…不知道放哪？」

請繼續往下閱讀...

▲小孩都被嚇哭了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出這尊巨型南瓜怪，身體由稻草製成，還穿著棕色襯衫與牛仔褲，面部戴著驚悚的南瓜面具，最嚇人的是比一個成年人還要高大。

實際查詢好市多官網，這個「萬聖節南瓜稻草人」身高182.88公分，重量8.84公斤，適用年齡是13歲以上，年幼的小朋友還不適合拿來玩，可能會先被嚇到。商品敘述還寫道，附有黃色LED燈增加恐怖效果，且內建人體紅外線感應偵測器，燈光、動作、聲音同步操作，可見靜止狀態下還不是最恐怖，更嚇人的是他裝上電池後發出音效與搖擺的模樣。

網友回應，「我女兒看到都快嚇死」、「放幼稚園嚇不乖的小孩」、「現在農曆七月很恐怖」、「我兒子遠遠時候逞強說他不怕，一靠近就要哭要哭說太可怕了媽媽快走」、「插在田裡好像滿合的」、「過年過節，放車上高乘載人不夠可以用」、「放陽台吧，我家樓下老是有很閒的人站在樓下往上到處看」、「那天經過，他突然講話又擺動，嚇死我了。」