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螞蟻控衝了！好市多推全新「蜂蜜鮮奶霜淇淋」　濃郁奶香、蜂蜜甜太欠吃

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▲▼好市多推蜂蜜霜淇淋。（圖／IG @liu__1228__授權提供）

▲好市多推新蜂蜜霜淇淋。（圖／IG @liu__1228__授權提供）

記者蕭筠／台北報導

夏天吃冰不能停！繼焦糖脆片聖代、水蜜桃霜淇淋霜淇淋後，美式賣場好市多（Costco）又推出新口味了，這次是「蜂蜜霜淇淋」，濃郁奶香與甜滋滋的蜂蜜組合讓人直接淪陷，偏甜風味絕對是螞蟻控最愛，趕緊來嚐鮮。

好市多經常無預警推出系列甜食，一曝光總是引發搶吃潮，這次熟食區又有新品現蹤，霜淇淋系列推出全新蜂蜜口味，濃郁的牛奶霜淇淋淋上甜蜜的蜂蜜醬，簡直超罪惡，就有網友透露該款霜淇淋口味偏甜，如果是螞蟻控絕對會喜歡。而日前推出的水蜜桃口味霜淇淋，濃郁口感也深受不少網友喜愛，紛紛狂讚「很濃」。

▲▼IKEA推冰狗。（圖／翻攝IKEA 宜家家居 台中店粉專）

▲IKEA推出消暑新品冰狗。（圖／翻攝IKEA 宜家家居 台中店粉專）

另，近日知名賣場「IKEA」也推出全新消暑聖品「冰狗」，將剛烤好的鬆軟麵包擠進滿滿冰淇淋，打造冷熱交替的雙重口感，不少人試吃後也狂讚「好吃」，讓許多網友躍躍欲試。

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