獨／好市多汐止店「電梯夾拐杖」！她摔倒重撞腦震盪　兒怒炸：制式化關心

▲吳男媽媽拐杖傘插入好市多電梯縫隙，跌倒造成頭頸挫扭傷、腦震盪，胸前血跡斑斑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市一名男子帶著80歲媽媽去好市多汐止店購物，離開賣場媽媽拄著拐杖傘走出電梯時，卻不慎插進電梯夾縫中，踉蹌跌倒，頭部先撞到門側後碰撞地面，造成頭頸挫扭傷、腦震盪，事後要求賠償醫藥費及復健師費用25萬，最後好市多評估僅願意賠6萬元，男子認為電梯設計不良，才會造成傷害，將繼續與好市多協調，必要時將提告。

吳姓男子表示，2月底帶著80歲媽媽開車到汐止好市多大賣場購物，結束後推著購物車要到B1停車場，現場工作人員卻引導他們去搭電梯，就在要走出電梯口時，媽媽拄著拐杖傘直接插入電梯與地面間的夾縫，踉蹌跌倒，頭部先撞上電梯門側後撞擊地面。

▼老母親眼框嚴重瘀青 。（圖／記者陳以昇翻攝）

造成媽媽頭部擦挫傷、頸部扭傷及輕微腦震盪，緊急送往國泰醫院急救，幸好沒有生命危險，但經做完肌電圖後，腦神經外科醫生表示有壓迫神經，需要做復健，吳男也請醫生評估後，申請復健師協助復健。但好市多後續慰問淪為制式化的關心，並未提出實質作法，引發吳男不滿。

吳男認為好市多應該負起責任，當時原本要搭手扶梯，不會有縫隙問題，但聽從工作人員引導，才會出事；另好市多汐止店電梯設計不良，出口與內湖店不同，非雙面出口，他當時先在電梯內迴轉購物車，此時電梯門已打開，媽媽只能放開獨自走出，如果是雙面設計，可以一起扶著推車手把走出，再者，電梯與地面縫隙過大，應該貼上警告標語或在門側貼防護條。

▼吳男媽媽頭頸挫扭傷、腦震盪 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發當時，好市多人員也坦承「電梯已經有20年了，後續他們這邊也會有改善計畫。也有注意到縫隙過大問題」，事後保險公司與吳男協調，僅願意賠償6萬元醫藥、復健費，但吳男認為看護及復健費用遠超過這個金額，要求25萬元，雙方目前還沒達成共識，吳男表示將會持續協調，必要時將會提出告訴。

好市多汐止店陳姓副店長表示，當時有協助叫救護車，也有派員前往醫院陪同救治、檢查，後續更電話關心媽媽傷勢。相關的醫療費用及日後復健費用賠償問題，目前已經交給保險公司全權處理。

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▼因受傷壓迫神經，吳男申請復健師協助復健。（圖／記者陳以昇翻攝）