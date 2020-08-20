好市多「超大粒蛋黃酥夯炸」12顆449元　內行切開內餡驚呆：一顆吃不完

▲好市多也賣蛋黃酥！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

今年受農曆閏4月影響，中元節與中秋節都慢了1個月！美式賣場好市多（Costco）也入境隨俗，繼推出「899元普渡澎湃包」後，現在又應景開賣蛋黃酥，平均一顆37元，到底吃起來口感如何？網友們正反兩極，「感覺烤過頭不怎麼推，吃起來很乾」、「第一次這麼真心，一顆都吃不完」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文透露，昨（19）日逛美食區時，發現有新品上市，就是邪惡甜點「蛋黃酥」，12入價格449元，2種口味一次滿足，包括奶油烏豆沙蛋黃酥、鹹豆蓉蛋黃酥」，平均一顆只要37元，比起市面一顆50元相比，算是親民價。

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就怕踩雷，原PO好奇直呼「請問有人買過好市多自己做的蛋黃酥嗎？吃起來會不會很甜膩？」多數網友也卡位求解，其中一名吃貨大讚，「中壢店購入，就一顆37元來說，皮跟餡還好，烏豆沙味道就中規中矩，鹹豆蓉的部分有油蔥酥的味道，鹹甜鹹甜的，口味給75到80分；蛋黃的部分很可以，給85到90分。」

▲一鹹一甜讓饕客一次滿足！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不久後，同樣有網友在PO文發問，「推薦嗎？」底下網友分享試吃心得，「一顆快四十元，嗯～還是找專業的買卡好」、「（好市多）這賣相不佳，但變相料多」、「剛剛有試吃，內餡還ok，有兩種口味，蛋黃也是完整的一顆，但是吃起來感覺烤過頭不怎麼推吃起來很乾」、「蛋黃酥當飯吃狂熱份子的我，第一次這麼真心一顆都吃不完」、「昨天等不及先購買了，剛剛吃了一顆蛋黃酥來評價一下，其實內陷誠意十足，但是外皮略顯乾，對於不愛太油的是可以，但是別忘了配上牛奶或飲品」。

其他網友也分享口袋名單，「還是不二家的好吃」、「彰化新口味蛋黃酥才是真正便宜又好吃」、「大潤發的比較好吃」、「家樂福的還比他好吃」、「光華街羅頌麵包店的蛋黃酥才是經典，又便宜又好吃，數量不多要買要快」、「比過大大小小蛋黃酥，每年送禮自己吃都還是買柯老二的」。

▼網友試吃認為太乾！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

