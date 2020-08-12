好市多牛肉標籤多一個「R」是限量版？　神人給解答驚呆網友

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名網友9日前往美式賣場好市多（Costco）消費，發現無骨牛小排的包裝有些不太一樣，部分品項在品名的後方會多加一個黑底白字的「R」，讓他相當疑惑這到底是代表什麼意思。沒想到文章一PO出就掀起網友熱議，最後釣出神人解答，原來這個英文字母R是「重新包裝品」的意思。

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》PO出一張照片詢問，「想問一下，有沒有人知道標籤上面最後反黑的R是什麼意思？」只見照片上方的無骨牛小排包裝並無異常，下方那盒卻在品名的後方多了一個黑底白字的英文字母「R」。

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大部分網友看到照片後，紛紛留言開玩笑或是分享個人推測，「就是當你買回去打開後看到肉會說的第一個字『啊』」、「限量特別發行版」、「可能是牛的右邊」、「表示這塊肉已經被訂走」、「血型吧」、「或許是美國工廠的代號」。

不過，很快就有神人在留言區中給出解答，原來這個R字代表該商品有經過重新包裝，可能是擦拭血水、包膜脫落或是破損；也有熱心網友表示，有問過賣場的服務人員，那是重新包裝做的記號，「有些人手賤會用手戳出洞來」，導致原包裝破損，才會拿回去重包。

▼好市多牛肉商品相當受歡迎。（圖／記者林育綾攝）