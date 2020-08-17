好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價！她手癢想包色...網瘋求代購

▲大票網友跪求代購。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名女網友日前逛好市多（costco）時，在架上赫見精品大牌Chloe的太陽眼鏡，超甜價格讓她陷入苦惱，「包色」的衝動與理智不斷拉扯，大票網友看到後也瘋狂，在留言處洗版求代購。

好市多時不時會出現「名牌殺見骨」的好康，所以消費者也特別喜歡去挖寶，一名熱心女網友前天在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，直呼「Chloe太陽眼鏡～有4種顏色，有選擇障礙真痛苦，超想包色。」

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她提到，當天是在高雄中華店看到的，每副售價2699元，根本佛心1折價，而且現場也可以試戴。昨日消息一出，各地網友紛紛回報戰況，許多分店也從貨量充足轉眼掃購一空。

▲總共有4種顏色。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

不少妹子興奮直喊，「也太便宜，當初我眼鏡行買1萬多」、「便宜超級無敵多，原價都可買好幾支了」、「科摟以的...這個價格是1折吧」、「小孩才做選擇」、「當初我去專櫃買1萬多快2萬」、「建議包色不會後悔」、「我剛逛台南店，只能試帶一色，後來我就走了，看來我要再去一次」、「建議長臉的人可以買，圓臉絕對不行」。

直到今天，還是有大票網友洗版留言，「可以幫忙代購嗎？謝謝」、「到底為什麼要讓我看到這篇文好痛苦」、「有多的3號，需代購費，誠意購買請私」、「徵3或4一支」、「收4！可接受有代購費」、「1、2號各一支，4有兩支，有收代購費～意者私訊」、「有人有多買嗎？誠徵3號...謝謝」、「中華店沒看到了」。