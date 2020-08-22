水保童樂活動台南大遠百熱鬧登場　黃偉哲支持水保推廣寓教於樂

▲農委會水土保持局與遠東百貨跨域合作，共同舉辦「水保童樂FUN遠百」系列活動，台南市長黃偉哲22日特地至台南大遠百出席活動，與民眾同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



行政院農業委員會水土保持局與遠東百貨跨域合作，共同舉辦「水保童樂FUN遠百」系列活動，台南市長黃偉哲22日特地至台南大遠百出席活動，表示市府將持續落實推動水土保持相關措施及教育宣導，以期減低劇烈天候帶來的損害影響。





行政院水保局副局長王晉倫、水保局台北分局長簡俊發、水保局台南分局長傅桂霖、水利局長韓榮華、社會局長陳榮枝、觀旅局長郭貞慧、台南大遠百經理許俊明及市議員蔡筱薇等各界人士一同到場與民眾體驗有趣的水保活動及分享水保知識，為水土保持共盡心力。



黃偉哲市長表示，非常高興能與水保局一起合作將水土保持的概念向下深入扎根到孩子的學習及娛樂之中，讓我們下一代的孩子從小就有水土保持的概念，相信未來他們會很重視水土保持，尤其台南的土石流潛勢區很多，而且地勢比較低漥，所以光靠政府的力量還不夠，還需要讓民眾從小就建立起水保觀念，積極愛護我們的國土。



「水保童樂FUN遠百」系列活動第四站於8月22日至23日在台南大遠百舉行，現場策劃水保親子劇、我是水保小小兵、進擊的瓦特、水保卡麥拉、VR科技動畫等闖關體驗，以生活化、趣味化的方式，引領大家了解水土保持的重要性及土石流防災觀念的建立。





水保局表示，近年來因應氣候變遷急遽，為推廣環境教育及防災觀念，已創新研發一系列「水保好好玩教育教案」，透過「水保童樂FUN遠百」活動建立民眾水土保持相關概念。



市長黃偉哲親自體驗「水保好好玩」教案其中一項，「水保之戰：拯救小涵」AR擴增實境解謎遊戲，表示非常認同水保局透過寓教於樂的方式，以創新、多元、科技、互動等元素向下札根。



未來「水保好好玩」除到校進班宣導外，水保局更積極與企業攜手合作，共同推廣水土保持及環境教育，讓各方都能為水保及防災教育盡一份心力，共同保水護土永續家園。





氣候變遷以及極端氣候來勢洶洶，全球進入「氣候緊急狀態」，水土保持及環境教育推廣需持續深耕並朝全民化與全齡化目標前進，「水保童樂FUN遠百」系列活動不僅讓水保教育生活化，還能讓社會大眾體驗不同的水保樂趣，黃偉哲市長歡迎大家一同前來參與活動，相關資訊可至水保局台北分局（https://taipei.swcb.gov.tw/）及遠東百貨（https://www.feds.com.tw/tw/1/Home）官網查詢。

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