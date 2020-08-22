台南市推環保志工培訓　黃偉哲籲共同維護美好台南

▲台南市環保局舉辦第4場環保志工培訓研習活動，市長黃偉哲特地到場感謝環保志義工貢獻與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為輔導台南市環保義工升格為環保志工，保障志願服務相關權益，台南市環保局22日在新市區文康育樂中心舉辦第4場環保志工培訓研習活動，市長黃偉哲特地到場感謝環保志義工平時協助維護環境清潔的貢獻與辛勞，並為在場136位學員加油打氣，讓學員備感溫馨，對於升格志工更感光彩。



市長黃偉哲偕同環保局長謝世傑、新市區長譚乃澄及市議員林志展、陳碧玉與各里里長等貴賓，一起進行台南市環保志義工大船環保服務旗幟插旗儀式，期許大家共同攜手守護台南市環境，為營造優質永續清淨家園的目標持續努力。





黃偉哲市長表示，環境要能好，光靠環保局是不夠的，還要許多志工、市民朋友大家一起努力才可以，尤其台南市的面積廣大，如果不是人人都負起責任，反而隨意亂丟垃圾，就會造成環境很大的困擾，所以一定要官方跟民間配合，才能夠維護環境整潔，今天要藉培訓的機會向每位無怨無悔付出的環保志工致上最高的敬意與謝意，也希望台南市的環境更好、垃圾更減量、大家都平安。



台南市現有609隊共2萬5千多位環保志義工，長期在區里服務，協助街道清掃、清除登革熱孳生源及資源回收工作，默默為社區、鄉里奉獻付出，是維護大台南環境清潔的重要助力，但目前僅約20％的義工取得環保志工認證，為推廣志願服務，並保障志工相關權益，市府透過培訓積極鼓勵義工升格環保志工，且每年補助志義工隊購買掃街工具、提供出勤反光背心，並在每位志義工生日寄送生日賀卡給予祝福。





此外，市府今年也特別辦理環境教育場域（如曾文水庫、走馬瀨農場、南瀛天文館、尖山埤江南渡假村等）推廣活動，邀請志工免費到環境教育場域體驗學習，並首度加碼獎勵高齡長者長期參與志願服務，對65歲以上持有榮譽卡的環保志工每人提供1萬點環保綠點(等值100元)贈點獎勵，可透過環保集點APP兌換超商商品券、大潤發抵用券等。



環保局長謝世傑表示，台南市環保志義工就像一艘大船滿載各項環保服務而行，大家有志一同、團結一致守護大台南環境，為讓環保服務永續航行，希望所有義工都能參加培訓升格環保志工，取得志願服務紀錄冊登錄服務時數，不僅可享有志工相關福利，更可為志願服務生涯留下完整紀錄。

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