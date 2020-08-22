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「4條通」贓車賊拒捕...台南衝嘉義　警挨撞轟3槍「他頭部中彈」送醫搶命

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記者林悅、翁伊森／台南、嘉義報導

台南市白河分局偵辦贓車案，21日深夜發現贓車出現在白河與嘉義交界處，偵查隊小隊長李智錚等3員追到嘉義攔車要受求檢時，傅姓通緝犯拒檢，反而倒車欲逃離並衝撞偵防車，小隊長李智錚朝該車輪胎、左側車門及車窗計射擊3槍阻止其衝撞行為，逮捕傅嫌後現他頭部中槍，經送醫救治待取出子彈，目前無生命危險。

▲台南市白河分局警方偵辦贓車案，警方攔車要求受檢時，傅姓通緝犯拒檢衝撞偵防車，警方開槍逮捕傅嫌後發現頭部中槍，經送醫救治目前無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局警方偵辦贓車案，警方攔車要求受檢時，傅姓通緝犯拒檢衝撞偵防車，警方開槍逮捕傅嫌後發現頭部中槍，經送醫救治目前無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局警方偵辦贓車案，警方攔車要求受檢時，傅姓通緝犯拒檢衝撞偵防車，警方開槍逮捕傅嫌後發現頭部中槍，經送醫救治目前無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警方表示，東原派出所於8月21日上午在東山區南勢里發現遭竊汽車1輛，白河分局即動員警力全力偵辦，直至深夜11時許，員警發現該車出現在白河區165道路與嘉義縣交界地區。

▲台南市白河分局警方偵辦贓車案，警方攔車要求受檢時，傅姓通緝犯拒檢衝撞偵防車，警方開槍逮捕傅嫌後發現頭部中槍，經送醫救治目前無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

偵查隊小隊長李智錚等3員即趕至現場，經在嘉義縣水上鄉中和村忠義路前發現該車，員警伺機以偵防車攔下該車並下車表明身分，要求駕駛下車接受檢查，但駕駛傅嫌不聽警方命令，反而倒車欲逃離並衝撞警方偵防車，員警為防護自身身體及裝備安全，小隊長李智錚乃使用警槍始向該車輪胎、左側車門及車窗計射擊3發始阻止其衝撞行為，員警見其停車一擁而上將其逮捕，逮捕後發現傅嫌左頭部流血，即通知救護車將其送醫院救治。

▲台南市白河分局警方偵辦贓車案，警方攔車要求受檢時，傅姓通緝犯拒檢衝撞偵防車，警方開槍逮捕傅嫌後發現頭部中槍，經送醫救治目前無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經送醫後，查出子彈卡在傅嫌頭顱額骨中，待家屬同意開刀後取出子彈，傅嫌意識清楚無生命危險，現由白河分局派員戒護中。

▲傅嫌所駕車車輛上有3處彈痕。（圖／記者林悅翻攝）

▲傅嫌所駕車車輛上有3處彈痕。（圖／記者林悅翻攝）

警方表示，30多歲的傅嫌，現有毒品、竊盜等4個案件經各地方法院及檢察署通緝在逃，可能尚涉及其他刑案，警方將待其病情定後深入調查擴大偵辦。

嘉義榮民醫院表示，受傷男子凌晨送本院治療，前額受傷，入院時意識清楚，巳開刀取出異物，入住加護病房治療中

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