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最高薪150K　台南就博會徵才首日湧入5000多人

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，勞動部次長林三貴、台南市長黃偉哲、勞動力發展署長施貞仰等多位貴賓都到現場為求職朋友加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，勞動部次長林三貴、台南市長黃偉哲、勞動力發展署長施貞仰等多位貴賓都到現場為求職朋友加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署22、23日在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，共有75家廠商，總計釋出7820個工作機會，由於這場活動是後疫情時代南部最大場的徵才博覽會，將近5100個職缺待遇30K起跳，甚至有廠商開出月薪150K要搶人才，吸引不少民眾到場求職，主辦單位估計首日參與人數超過5000人。

活動包括勞動部次長林三貴、台南市長黃偉哲、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹、勞動力發展署長施貞仰、雲嘉南分署長劉邦棟及台南市勞工局長王鑫基都出席，為求職朋友加油打氣。

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，勞動部次長林三貴、台南市長黃偉哲、勞動力發展署長施貞仰等多位貴賓都到現場為求職朋友加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林三貴次長說，今年因疫情關係勞動部上半年的就博會都改為線上活動，所幸台灣疫情控制得當，廠商的求才需求也在近期開始回溫，所以勞動部特別在7、8月在北、中、南區增辦3場大型的就業博覽會，同時也特別編列預算，分別從「衝就業」、「練專長」、「興僱用」三個面向來協助青年朋友。而其他非應屆畢業的青年朋友也不用擔心，勞動部在去年也編列95億元推動「投資青年就業方案」，結合8個部會48項措施要協助想就業的青年都能順利找到工作，也協助企業補實人力。

黃偉哲市長指出，在台南市是目前為止的，失業率是六都最低，勞動參與率是六都最高的，那有很多根據人力銀行的民調，有超過4成的35到45歲的朋友們，想在台南、有興趣在台南、希望在台南能夠找到工作，所以不管過去的北漂，過去南漂的好朋友都可以再次漂到台南，移居台南，尤其台南有很多機會來，不管是在剛剛提到了台積電五奈米，三奈米，還是沙崙智慧綠能科技城，還有許許多多的企業來投資在台南，可以跟google做鄰居，在科工區也可以跟許多，前天ASML在台南成立培訓中心，讓我們台南更多的好朋友，不管是高科技或是這個傳統產業，都能夠找到合適的工作，為什麼這麼急在七夕前辦就博會，希望你找到工作開始上班，有薪水就可以帶女朋友或帶男友來台南消費。

根據我們最新的統計，到8月21日半夜12時為止，那個三倍券抽獎金額，登錄抽獎券達到12.3億，可以說造就台南成為一個非常非常好的一個消費的地方，今天在新光三越在這麼好的一個消費地方，等下找到工作、找到好的工作，找到工作，就可以到樓下大吃一餐，希望之後大家都能找到你的牛郎，找到你的織女，能夠五子登科、每科都中第。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，勞動部次長林三貴、台南市長黃偉哲、勞動力發展署長施貞仰等多位貴賓都到現場為求職朋友加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動力發展署長施貞仰說，此次就博會超過8成是轄區500大企業，包括台積電、聯電、恒大公司、南光化學製藥、奇美食品、大成長城、家樂福、統一超商、漢來美食、晶英酒店等多家知名企業都來徵才，其中健身工廠和直得科技分別開出最高150K及100K要找有經驗的私人教練與業務工程師，而潤弘精密工程、新鈺生技、艾夏實業與兆赫電子也都提供逾5萬薪資的工程師或主管職缺要找優秀人才。

此次是雲嘉南分署首度連辦兩天的大型就博會，今日徵才以科技業廠商為主，明日徵才則以傳產、批發零售業為大宗，民眾要把握機會。剛從管理碩士畢業的陳姓社會新鮮人說，遞出不少求職履歷都沒消息，很擔心找不到工作，趁著這次就博會，想投遞人資相關工作，希望能夠錄取；另名求職民眾林先生說，原在某家科技廠擔任IT工程師，因公司受疫情影響營運走下坡，來徵才現場看看有沒有轉職機會。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在新光三越台南新天地舉辦大型就業博覽會，勞動部次長林三貴、台南市長黃偉哲、勞動力發展署長施貞仰等多位貴賓都到現場為求職朋友加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場除徵才活動外，也規劃四大專區讓民眾參觀，其中「產業展示區」有Gogoro、瓜瓜園企業、蘭都觀光工廠、健身工廠等4家企業現場打造實作及產品展示，聚集不少民眾體驗，另「職訓成果展示區」則有不少雷射雕刻、在地點心與創意伴手禮的職訓學員創意作品，吸引許多人駐足欣賞。

這次就博會同時也導入「無紙化數位徵才」，求職民眾只需在線上先行完成履歷資料填寫並取得報名序號就能與廠商進行面試，環保又簡便，現場還有人資顧問幫忙履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢與韓式證件照拍攝服務，也有多元農特產品展售試吃及手工DIY體驗活動，相當熱鬧。

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