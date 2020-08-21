超駭人！工程車「遭三寶司機撞飛」2工人翻落高架…下秒1人看熱鬧被撞死

▲2人被撞飛墜落高架。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海中環高速外圈近龍東大道附近19日發生一起恐怖車禍，一大客車司機未留意路況，高速撞到一輛正在施工的工程車。網傳攝影機畫面顯示，19日上午9時30分左右，肇事車在駛入一個彎道後，與一輛正在施工的工程車發生碰撞，瞬間碎片四處濺落，當場造成2名作業工人從高處跌落。

據《澎湃新聞》報導，根據網傳的一張印有「上海空港巴士公司班車保障分公司」蓋章落款的文件顯示，事發時，工程車正在施工，且之前已有一輛大巴車與工程車的升降吊臂碰擦，現場正進行事故拍照。

▲工程車正在工作。（圖／翻攝自澎湃新聞）

沒想到，由於薛姓司機未留意，車速過快，左轉過彎道，致使車輛右上角觸碰工程車吊臂。2名作業工人當場飛到半空中，其中1人摔下高架橋身亡，另1人幸運被吊籃繩索繫住，懸掛在半空中撿回一命。此外網傳，還有1名拍照取證人員被吊籃砸中死亡。

不過，隨後官方證實，另外1名死者是原本在大客車上的一男子，他下來察看情況，結果被後方另一輛行經該路段的大客車撞死。

經120確認，事故共造成2死1傷。現事故正在進一步調查處理中。

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▼一人被吊在半空中，撿回一命。（圖／翻攝自澎湃新聞）