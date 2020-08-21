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動力機械交通事故8個月2死26傷　中市警：連續1周加強取締

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▲▼警方將連續一周加強動力機械違規稽查取締。（圖／台中市警局提供）

▲動力機械違規造成傷亡車禍，警方將連續一周加強稽查取締。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市動力機械交通事故頻傳，市長盧秀燕21日道安會報時，要求警察局針對各項違規行為加強稽查取締。市警局21日表示，即日起將連續1周加強攔查動力機械車輛違規取締，並配合監理機關實施「監警聯合路邊車輛安全檢查」，呼籲大型車輛應遵守交通規則。

神岡區日前發生一名孕婦騎機車載2歲女兒，與機械吊車碰撞造成小女童身亡，引起社會關注。根據台中市警局交通事故案件統計數據顯示，今年至今發生動力機械交通事故案件共68件，造成2死26傷。市長盧秀妍昨日在道安會報談到動力機械車輛交通事故，要求市警局加強各項違規嚴格取締。

台中市警察局長楊源明今天呼籲，動力機械業者應做好自我管理，即日起警局規劃連續1週專案勤務，針對動力機械車輛，加強攔查是否依規申領臨時通行證、車輛領用牌照狀況、行駛禁行管制路線及其他各項違規取締，以維行車秩序及用路人安全；另本市對於大型車輛違規稽查取締不間斷，警察局每月均會配合監理機關實施「監警聯合路邊車輛安全檢查」。

▲▼警方將連續一周加強動力機械違規稽查取締。（圖／台中市警局提供）

▲▼警方加強大型車輛及動力機械違規取締稽查，盼讓用路人更安全。（圖／台中市警局提供）

▲▼警方將連續一周加強動力機械違規稽查取締。（圖／台中市警局提供）

台中市警局交通大隊表示，為有效防制動力機械造成事故發生，警察局今年迄今取締動力機械各類違規共計123件，較去年同期增加68件，成效良好。

交大說，動力機械包括吊車、怪手、堆高機等車輛，常未依規定申請核准行駛於道路上。這些車輛多數體積龐大，駕駛視覺死角多且因內輪差影響，造成事故風險較一般車輛來得大。依《道路交通安全規則》第83條之1規定，動力機械應向公路監理機關申請核發臨時通行證，憑證行駛，違者可處3000至9000元罰鍰。

市警局也提醒民眾，注意動力機械等大型車體之「視覺死角」、「內輪差」，盡量遠離或勿與大型車輛併駛以避免交通事故發生，多提高一分警覺性就能減少一分傷害。

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