屏東玩回程爆胎！妻兒又遭「逆向車撞傷」　濟公廟收驚...返家看三聯單毛炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友7月初帶老婆、兒子到屏東玩，不料回程先是在國三上爆胎，後來到夜市附近買東西時，妻兒又遭逆向車撞傷，事後一家三口到宮廟收驚，震驚得知一連串衰事背後的原因，內心不禁暗暗發毛。

網友在「靈異公社」發文還原事發經過，當天回程時，車子在國三北上麟洛路段的內線爆胎，幸好及時控制，後車也有煞住，他便迅速滑行至路肩等待救援。

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後來，拖吊車將愛車送到高雄換輪胎，全部弄好已晚上10點左右，當時他想說到附近夜市買個晚餐，由於周圍不好停車，他便把車停遠一點，讓老婆、兒子在車上，他自己走去買。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

沒想到，在等待餐點之際，男網友突然接到老婆電話，對方焦急地哭道，「你快來啦！我出車禍了啦！」聞言，他直奔停車處，「遠遠看見車子好好的停在原地，再往前看真的有警車，我趕緊跑過去，發現老婆抱著嚎啕大哭的兒子坐在地上，整個心涼掉。」

原來是因為看到他下車，1歲兒也想跟，最後老婆盧不過只好帶著兒子下車找他，結果走在斑馬線上時，突然遭逆向轉彎車撞擊，妻子右腳脛骨骨折，兒子則整個前臂大面積二度擦挫傷，需要住院清創。

▲網友分享親身經歷。（圖／翻攝自靈異公社）

原po提到，肇事者滿臉通紅、全身是汗，但沒有酒味，在現場一直道歉說沒看到，又稱是他妻子突然走出來，他來不及煞車，後來警方也證實，駕駛的確無酒駕。詭異的是，妻子表示，還沒被車撞上時，她有和副駕對到眼，本以為是駕駛老婆，結果對方卻說自己沒載人。

等到兒子出院後，他立刻帶著全家到供奉濟公禪師，也是他們平常信奉的宮廟收驚，不料乩身指著妻子說，「妳身後跟了一個女生，瘦瘦小小的、長頭髮、38歲，投海自盡的，發現後才知道有身孕，怨氣很重，一直想要一個兒子，妳兒子剛好磁場跟祂相近才會跟著妳，但目標是妳兒子，還好有祖先跟神佛幫你們擋下來，不然在爆胎時就不見了，所以後來又發生車禍，都是祂造成的......。」

經過一番溝通，乩身表示，會先把妻兒的氣遮蔽，不讓祂找到，然後再拿香跟令旗把車淨一淨，這樣就沒事了。過程中，在宮廟外面折蓮花的師姐，突然叫了一聲並停下手邊動作，接著說副駕有個白白的影子飛出來，「好像是女生，瘦瘦的3、40歲，阿彌陀佛阿彌陀佛。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在返家路上，老婆直言，「我被撞時看到對方副駕的女生，跟師父形容的一模一樣」，到家後他則特地拿出報案三聯單，上面的確只有標註肇事駕駛的名字，並沒有乘客，這讓他再度發毛，但同時也不忘感謝當天熱心的路人，還有幫忙保留未取餐點的老闆。

對此，網友們紛紛回應，「我也有請濟公師父幫忙過，真的很厲害」、「超毛！看到摺蓮花有陰陽眼的師姐，上半身都起雞皮疙瘩」、「嚇死人...平安就是福」、「幸好沒發生大事，孩子平安就好」、「好可怕喔！謝謝祖先跟神明保佑」。

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