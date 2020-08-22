「看到葉彥伯的眼淚讓我更憤怒」　他提9點大罵可惡：把台灣人當白癡耍？

▲對於無症狀採檢爭議，葉彥伯21日出面數度哽咽，強調未來會改進，「但重來我還是會做」。（圖／彰化縣政府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣衛生局篩檢出無症狀確診，被指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，衛生局長葉彥伯21日出面數度哽咽表示，以後一定會照部長指示做相關報告程序。對此，台師大政研所教授范世平提出9點看法表示，「看到葉彥伯的眼淚，讓我感到更憤怒…這種偽善與辯解更令人憤怒，葉彥伯竟然還掉眼淚想獲得社會同情，實在可惡。」

據了解，彰化縣衛生局從4月到7月進行居家檢疫第3天執行精準篩檢，累計達1400多例，直到8月以後，才改第10天進行徵詢採檢，已累計37例；16日檢出第1例自美返台少年確診個案，掀起中央地方不同調風暴而被政風調查。

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葉彥伯21日出面哽咽強調精準篩檢，未來也將持續進行。他說，都是按照做傳染病防治時很正規的社區監測通報採檢程序，對通報的認知跟部長對報告的認知有些差異，「我們還是非常尊重部長，所以我們之後也會照部長的指示做相關報告的程序。」

而范世平在臉書表示，葉彥伯說這些回國後在隔離期間去醫院做核酸篩檢的縣民，都是自願的，「請問，當衛生局一天好幾次『規勸』你去醫院篩檢，講得冠冕堂皇，說是避免感染他人，一般人基於公德心與對政府的信任，也擔心若不去會被縣府找麻煩，加上衛生局說只花360元就能享有7000元的自費篩檢，當然願意配合前往。」

▼指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

范世平指出，彰化縣衛生局用各種道德、威脅與利誘的方式要縣民前往醫院篩檢，然後說是民眾自願，根本是欺負縣民的善良與資訊不對稱，「這種偽善與辯解更令人憤怒，葉彥伯竟然還掉眼淚想獲得社會同情，實在可惡。」

范世平寫道，葉彥伯說居家隔離的縣民由家人載往醫院篩檢，完全符合中央防疫指揮中心的規定，「這已經是公然的睜眼說瞎話，如果這樣幹嘛大家回國時家人不能來機場載？這是把台灣人當白癡在耍嗎？」

文中提及，彰化縣衛生局成了全國防疫之外的「獨立王國」，「葉彥伯就是國王，整個衛生局像是他開的，因為他當了16年的局長。」

范世平認為，為什麼篩選不等居家隔離結束後再做？到底在急什麼？為什麼不是衛生局派人去篩檢，「如果葉彥伯真的認為回國者都要篩檢，那就提出來讓全國討論，如果有道理主流民意會支持，『逆時中』有什麼關係？為什麼偷偷摸摸搞了四個月？」

▼范世平臉書發文。（圖／翻攝范世平臉書）